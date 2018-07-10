Максимальный срок разрешения трудовому иммигранту не может превышать двенадцать месяцев.

Разрешение трудовому иммигранту для осуществления трудовой деятельности физлицам выдается на срок, указанный в заявлении-анкете о выдаче разрешения трудовому иммигранту и может составлять один, два или три месяца, передает Zakon.kz.

Как поясняется, максимальный срок разрешения трудовому иммигранту не может превышать двенадцать месяцев.

Новое разрешение трудовому иммигранту выдается не ранее чем через тридцать календарных дней после окончания срока предыдущего разрешения.

При обращении трудового иммигранта первичное разрешение или продление, а также отказ оформляется в течение рабочего дня со дня обращения.

Для получения разрешения трудовой иммигрант лично представляет в подразделение миграционной полиции по месту временной регистрации на территории республики документы:

— заявление-анкету о выдаче (продлении) разрешения трудовому иммигранту, оригинал – бланк заявления-анкеты выдается сотрудниками подразделения миграционной полиции;

— документ удостоверяющий личность – оригинал и копии страницы с установочными данными и листа с отметкой о пересечении Государственной границы;

— миграционную карточку;

— квитанцию об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу – оригинал и копию – оплата производится в банках второго уровня либо через терминалы;

— справку о прохождении дактилоскопирования и фотографирования – выдается сотрудниками криминалистического подразделения ОВД.

— медицинскую справку, от уполномоченного органа, подтверждающую отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по избранной специальности, указанной в трудовом договоре – оригинал и копия – медицинскую справку получают в медицинских учреждениях по месту временного проживания, либо с места постоянного проживания за рубежом;

— медицинскую страховку – оригинал и копия – оформляется по желанию иммигранта в страховых агентствах по месту временного проживания, либо с места постоянного проживания за рубежом;

— трудовой договор, составленный между работодателем и иммигрантом в произвольной форме с указанием сроков оказания услуг, суммы оплаты труда, специальности по которой будет осуществлять трудовую деятельность трудовой иммигрант.

Как отметили в ДВД, количество прибывающих иностранцев по частным целям из года в год не уменьшаются, причиной тому является выдача разрешений трудовым иммигрантам пребывающим из стран СНГ и благоприятные условия на рынке труда республики.

Так, за 2016 год — выдано 9,020, за 2017 год — более 11 тыс., за 6 месяцев 2018 года — 6447 трудовых разрешений гражданам Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Трудовыми иммигрантами являются иммигранты, прибывшие в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей — физических лиц в домашнем хозяйстве на основании разрешения трудовому иммигранту.