Случай из жизни. Приезжал как-то к нам в Шымкент один иностранный гражданин. С каким-то маниакальным упорством он взялся исследовать все достопримечательные места нашего края. Жара тогда стояла несусветная. Так вот, однажды он буквально приполз после культурного похода то ли из Туркестана, где осматривал Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, то ли из Шаульдера, где прикасался к легендарной земле Отрара… Парень находился под большим впечатлением, хотя и в пограничном состоянии между солнечным и тепловым ударами. На вопрос, зачем он, болезный, так надсаживается, ответил: «Вы тут каждый день по черепкам истории ходите, но этого не понимаете и не цените».

Приговор отчасти справедлив. В отпуск мы рвемся куда угодно, в зависимости от семейного бюджета – лишь бы подальше от родного порога. Тяга к перемене мест? Ну, а если однажды чуть притормозить и осмотреться вокруг? И у нас можно найти много прекрасного и познавательного – и для глаз, и для ума, и для души.

В первые годы Независимости стране было не до туризма – ни до внешнего, ни, тем более, до внутреннего. Даже такая грандиозная мусульманская святыня, как Мавзолей великого суфия Ясави в Туркестане была недоступна туристам и паломникам из-за затяжной и, казалось, вечной реставрации. Красивейшие горные ландшафты, конечно, манили любителей природы и активного отдыха, но о каком-либо подобии элементарного человеческого комфорта тогда не было и речи. Тишина, красота и первородная дикость. Только в последние несколько лет дело продуманной организации туризма сдвинулось с мертвой точки.

Крепким толчком для развития отрасли явилось постановление правительства РК от 30 июня 2017 года, в котором утверждена «Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан». В утвержденной Концепции предусмотрено создание шести туристских кластеров, распределенных по всему Казахстану. Наша, тогда еще Южно-Казахстанская область вошла в кластер под названием «Возрождение Великого Шелкового пути» и позиционируется как «Сердце Великого Шелкового пути».

Согласитесь, такое название обязывает. В этот список входят такие значимые объекты региона: 1. Объекты города Туркестан и государственного историко-культурного музея-заповедника «Хазрет-Султан». Этот комплекс, кстати, входит в зону заботы ЮНЕСКО и, кроме Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, включает мавзолей правнучки Тамерлана, дочери астронома Углугбека Рабии Султан Бегим и мавзолей казахского хана Есима. 2. Археологические объекты средневекового городища Отрар и Отрарского оазиса, тоже включенные в предварительный список ЮНЕСКО. 3. Археологический комплекс «Сауран». 4. Каратауский государственный природный заповедник с палеотическими участками и геоморфологией. 5. Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк. 6. Государственный природный заповедник Аксу-Жабаглы. 7. Горнолыжный курорт Каскасу. 8. Города Сарыагаш и Шардара.

На этом основании и был разработан туристский бренд области, обладающей значительным туристско-рекреационным потенциалом. Это и объекты древней культуры, и редкие по красоте и эндемичности природные ландшафты. То есть, кроме туризма паломнического, был взят курс на активное развитие экотуризма. Наряду с общеизвестными охраняемыми экосистемами, такими как заповедник Аксу-Жабаглы, у нас есть и другие эко-достопримечательности – Красная горка, Каратау, озеро Кызылколь, русло реки Кошкарата, ущелье Кырыккыз, русло Сырдарьи и другие. Наши природные зоны не только визуально красивы, они еще и уникальны по разнообразию флоры и фауны. Если верить статистике, то в наших краях произрастают 1800 видов растений (50 из них занесены в Красную книгу Казахстана), обитает 41 вид млекопитающих животных и около 300 видов птиц.

ГДЕ ПОБЫВАТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Всегда трудно рекомендовать нашим местным туристам что-то определенное – все зависит от вкусов и предпочтений конкретных людей. Но вот что советуют посмотреть специалисты туристской отрасли.

1. Казыгурт – священный курган, который расположен в 40 километрах от Шымкента. Именно здесь когда-то проходил Великий Шелковый путь. О нем до сих пор ходит множество легенд, а самая известная из них утверждает: к вершине этой горы в библейские времена причалил Ноев ковчег. (За право «парковки» ковчега до сих пор сражаются многие народы, но истина не установлена). В знак признания этой версии на самом пике горы установлен макет этого древнего «плавсредства».

2. Мавзолей «Арыстан-Баб» – памятник архитертуры 12-14 веков, возведенный на могиле учителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави. Легенда гласит, что святой Арыстан-Баб был сподвижником Мухаммеда, батыром и одновременно садовником пророка. Мавзолей находится в двух километрах от городища Отрар и села Шаульдер, и в 150 км от Шымкента.

3. Священная скала Адам-Ата и Жер-ана (Адам и Ева), высотой четыре метра, длиной около шести – одно их самых загадочных мест на юге области. Она рассечена на две половины и являет собой символ мужского и женского начала. В народе бытует уверенность, что через эту скалу могут пройти только безгрешные люди с чистой душой и добрыми помыслами. Удивительно, что не каждый худощавый человек может протиснуться в узкую расщелину между скалой, а некоторым «пухленьким» это удается без труда. Может, поверье не лишено здравого смысла?

4. Мавзолей «Карашаш-ана». Мавзолей был воздвигнут в 13 веке в Сайраме – он и по сей день находится в его центре. Карашаш-ана или, по первоначальному имени, Айша-биби – мать великого Ходжи Ахмеда Ясави. Согласно преданию, бытующему в народе, когда-то к верхушке купола была привязана прядь черных волос (отсюда Кара-шаш). Эта женщина, одна из самых просвещенных для своего времени, почитаема мусульманами всего мира как образец чистоты, мудрости и долготерпения.

5. Мавзолей «Ибрагим-ата». Он воздвигнут над могилой шейха Ибрагима – отца Ходжи Ахмеда Ясави – одного из самых почитаемых пропагандистов и приверженцев ислама. Хранятся рукописи, свидетельствующие о благородном происхождении шейха, а легенды рассказывают о его святости и о необыкновенном даре предвидения.

6. Городище Сауран. Это один из самых древних памятников средневековой крепостной архитектуры в Казахстане. На его живописные руины мечтают полюбоваться туристы и искатели приключений со всего мира. Одной из самых загадочных построек городища являются подземные водоводы, протяженностью 110 километров (!), что свидетельствует о развитой инфраструктуре этой древней цивилизации. Сауран был одной из самых значительных и укрепленных крепостей Туркестана.

7. Мавзолей «Домалак Ана». Расположен на южном склоне Каратау в долине реки Балабоген и построен на могиле Нурилы Али Сыланкызы, младшей супруги Байдибека. Благодаря своему незаурядному уму и доброте, преданности семье и детям, ее стали называть в народе Домалак-ана, Святая мать. Согласно поверьям она умела усмирять враждующих соплеменников, способствовать миру между кочевыми племенами.

8. Пещера «Акмешит» находится в 100 километрах от Шымкента и остается одним из самых загадочных мест нашего региона. В древности здесь была большая подземная мечеть. В этом глубоком укрытии – собственный микроклимат и необыкновенно таинственная атмосфера.

9. Ущелье Сайрам-су. Там, на высоте 2350 расположено озеро ледникового происхождения, по форме напоминающее гитару. Вода в озере очень холодная, потому что питается из горных глубинных источников. Озеро уникально еще и своим «двухцветием». Цвет озерной воды резко разграничен на светлоголубую и бирюзовую. Этот феномен, как водится, объясняется легендой, которую вы обязательно услышите на месте.

10. Городище Мартобе. Это городище когда-то играло роль степного парламента: здесь прошел первый курултай, на котором старейшины казахских родов определяли кочевья, территории пастбищ, решали вопросы межродовых отношений.

11. Городище Отрар, представляющее собой «останки» средневекового города Отрара (Фараба) – одного из самых процветающих «мегаполисов» древности, известного с 9-го века. Овеян множеством легенд, одна из которых упоминает о богатейшей для того времени библиотеке в 1000 томов. С Отраром связано имя восточного полководца Тамерлана – именно по его приказу недалеко от Отрара был воздвигнут мавзолей Арыстан-Баб.

12. Петроглифы Боралдая. В 70 километрах к северу от Шымкента у излучины реки Боралдай были обнаружены наскальные рисунки эпохи бронзы, представляющие собой исключительную историческую и художественную ценность. Эта находка стала настоящей мировой сенсацией. На камнях, покрытых темной патиной, изображены множество диких и домашних животных, сцены охоты, бытовые эпизоды из жизни людей и родовые знаки (тамги).

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

В список возможных маршрутов летнего отдыха можно включить и городскую реку Кошкарату, с ее родниковыми источниками, и пляжные зоны Шардаринского, Бадамского (Михайловского) водохранилищ, Тогуса, реки Келес и Бадам… Но, по наблюдению специалистов, в знойную летнюю пору наиболее популярными маршрутами местного туризма стали наши горные красоты – ущелья Каскасу, Сайрамсу, Машат, Бургулюк, Кокбулак, Сайрам-Угамский национальный природный парк. Поистине «швейцарские» виды, чистейший «хрустальный» воздух, первозданная природа – все это и раньше манило туристов, и наших, и пришлых. И никого никогда не смущало отсутствие удобств. Но сейчас за дело цивилизованного благоустройства горной территории и развития горного туризма, похоже, взялись всерьез.

Известный архитектор Бахытжан Аширбаев с единомышленниками создали горный кластер Южного Казахстана, подкрепленный продуманными и реальными расчетами, исходя из которого следует: «Предгорная зона ЮКО протянулась на 130 километров от границы с Жамбыльской областью до границы с Узбекистаном, и 317 км с двух сторон Каратау. Наиболее крупные зоны отдыха: Тау-Самалы – 99 гектаров, Алма Тау – 70 га, Бургулюк – 51 га, «Эко Вилладж» – 20 га и т. д. Горный воздух, ледниковые реки, великолепные пейзажи – все это может стать брендом ЮКО».

На территории 3-х милионов гектаров можно построить 30 тысяч зон отдыха по 300 мест в каждой – с общей вместимостью 9 миллионов мест с участками по 100 гектаров. При полной загруженности 200 дней в году и при стоимости путевки в 10 тысяч тенге – это составит 18 триллионов тенге чистого дохода.

Если этим чаяниям суждено будет сбыться, то наши уникальные горы станут «работать» с полной отдачей, а мы, потенциальные туристы, с легкостью оставим недосягаемые мечты об Альпийских курортах или Куршавеле, и выберем то, что нам и по средствам, и по душе. «Ведь это – наши горы, они помогут нам»…

Елена Летягина