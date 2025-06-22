Вакансии без границ

В Туркестане прошёл форум и ярмарка вакансий для выпускников колледжей. Масштабное мероприятие организовано в рамках Года рабочих профессий под девизом «Честный гражданин, честный труд, честный доход».

Основная цель — повышение престижа рабочих специальностей и содействие трудоустройству молодых специалистов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Это не просто собрание — это уважение к человеку труда. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Главная идея сегодняшнего форума — повысить престиж рабочих специальностей. Это значимая платформа для взаимодействия молодых специалистов и работодателей. Туркестанская область — край трудолюбивых людей. В этом году около 12 тысяч выпускников колледжей начали трудовой путь. Мы продолжим поддерживать молодёжь и развивать партнёрство бизнеса и образования».

Форум объединил свыше 40 ведущих предприятий области и более двух тысяч соискателей. В рамках мероприятия был подписан трёхсторонний меморандум между работодателями, учебными заведениями и Центром трудовой мобильности. Ярмарка вакансий открыла более 1 500 рабочих мест, в том числе для тех, кто пока не имеет опыта или профессионального образования.

Больше всего вакансий представили предприятия промышленного и аграрного секторов. Только «Kazakhstan Lihua» предложила 300 рабочих мест, «PSI Mineral Technologies» — 150, а «Kuzov Karabulak» — 440. Почти 75% всех вакансий связаны с реализацией инвестиционных проектов. Соискателям были доступны позиции по более чем 100 профессиям — от сварщиков и механиков до IT-специалистов и инженеров.

Даулет Таймырзы, участник форума: «Я приехал из многопрофильного индустриально-технического колледжа. Хочу ознакомиться с вакансиями. Пока не нашёл профессию, которая бы меня заинтересовала, но в целом форум очень полезный. Китайские компании, предлагают хорошие условия, достойную зарплату. Всё организовано отлично — спасибо!»

Форум показал: в регионе созданы реальные условия для трудоустройства молодёжи. Только за первые 5 месяцев года в области были трудоустроены свыше 43 тысяч человек, из них более 20 тысяч — рабочие специальности. Выпускники колледжей проходят практику на предприятиях-партнёрах, а уровень трудоустройства достиг 75%.

Форум стал не только площадкой для поиска работы, но и символом уважения к труду. Здесь молодёжь делает первый шаг к своему профессиональному будущему.