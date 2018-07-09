Житель Шымкента прислал в редакцию видео и сообщение о мальчике, работающем кондуктором в 45-градусную жару в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Очевидец работы маленького кондуктора в Шымкенте предположил, что ему не больше 9 лет.

«Герой нашего времени, «Қара бала», будущий директор автопарка. В городе 45-градусная жара, время 14:23, мальчишке нужно продержаться до конца смены.

Родителям этого мальчика ничего не грозит, интересно, как они сами на жизнь зарабатывают, как Вы думаете?» — задал вопрос автор видео.