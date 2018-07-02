Экс-вице-министр сельского хозяйства и бизнесмен Марат Толибаев назвал «средневековыми» методы убеждения шымкентцев, поставивших ультиматум работникам китайского предприятия, передает ИА «NewTimes.kz».

«Получил по WhatsApp видео, где показано, как группа парней среди ночи взломала ворота какой-то производственной базы, (они — прим. NT) построили в шеренгу китайских рабочих и поставили им ультиматум, чтобы они уехали из Казахстана в течение суток. В противном случае парни обещают принять другие меры.

В качестве обоснования своих требований они говорят, что им не нравится присутствие китайцев в Казахстане, им не нравится, что китайцы пьют пиво и курят, им не нравится, что китайцы — иноверцы (не мусульмане), что китайцы женятся на казашках и т.д.», — написал он на своей странице в Facebook’е.

И добавил, что крайне возмущен этим действом.

По мнению общественного деятеля и бизнесмена, в стране начинается средневековая «охота на ведьм».

«Некоторые люди решили, что могут навязывать окружающим свой образ жизни. Если они сами не пьют спиртное и не курят, то они считают, что имеют право заставлять других отказаться от этих вредных привычек. Если они сами верят в Аллаха, то считают, что другие тоже должны быть такими. Если они сами граждане Казахстана, то считают, что могут выгонять иностранцев из страны», — отметил он.

Марат Толибаев подчеркнул, что считает такие действия недопустимыми и выразил опасение, что часть казахстанского общества катится в пещерный век, которому были свойственны методы с помощью дубинки.

Он призвал «здоровую часть общества» активно отреагировать на эти факты и выразить свое осуждение действиям этих парней.

Напомним, в социальных сетях распространяются видеоролики о том, как молодые жители Шымкента большой группой направились на территорию китайского предприятия. По их словам, чтобы убедить работников покинуть Казахстан.