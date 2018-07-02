Группа молодых людей ворвалась ночью на территорию китайского предприятия в Шымкенте, передает ИА «NewTimes.kz».

В социальных сетях распространяются видеоролики о том, как молодые жители Шымкента большой группой направились на территорию китайского предприятия, по их словам, с целью расправы.

Три видеоролика опубликовал в Facebook’е Аслан Омаров.

«Здравствуйте, сообщество! Вот орлы микрорайона «Жулдыз». Город Шымкент Туркестанской области. (…) Собралось около 100 человек. Мы собрались гнать китайцев», — комментирует происходящие события автор видео.

Второй видеоролик посвящен тому, как парни перелезают через забор. Слышны возгласы: «Открой, открой, открой дверь! Прыгай!». Автор видео подбадривает парней, которые хлынули в открывшиеся ворота.

На третьем видео заспанные китайцы в рабочих спецовках. Погрома на видео нет. Автор ролика кричит: «Нихао!». У парней, по всей видимости, хорошее настроение, слышен смех.

Чем закончился инцидент — осталось за кадром.

Корреспондент ИА «NewTimes.kz» направила запрос в ДВД ЮКО с просьбой дать правовую оценку ночному инциденту.