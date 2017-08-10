Казашек в Шымкенте вынуждают выходить замуж за китайцев

Шокирующие подробности рассказал на своей странице в соцсети Facebook житель Шымкента Ержан Калдыбаев.

Как заявил г-н Калдыбаев, он узнал, что в Шымкенте китайские начальники некоего объекта берут в жены служащих казашек, сообщает Caravan.kz

Как утверждает пользователь, «пользуясь своим высоким положением, они принуждают их к замужеству». Также Ержан привел пример: «Девушку из Сузакского района отдали замуж за китайца. Китайский зять в благодарность устроил тестя на работу в Сузаке. По словам товарища, дату свадьбы уже назначили, все обсудили. Без крика и шума, все произошло тихо, под мирное согласие казахов».

«Ну что братья и сестры, готовы отдавать своих дочерей китайцам, что бы они рожали им детей? Или у нас осталось хотя бы немного чести и достоинства?» — вопрошает автор.