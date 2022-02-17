Наша группа – это победители республиканского конкурса «Вместе на Великом Шелковом пути», который организовали газета «Казахстанская правда» и Посольство Китайской Народной Республики в РК, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между КНР и РК, побывала в восьмидневной поездке по Китаю.

Для китайцев восемь – счастливое число, так как означает бесконечность. Отрадно отметить, что все расходы взяло на себя Посольство КНР в РК, а это перелеты по Китаю, проживание в пятизвездочных отелях и питание в лучших ресторанах. За что мы благодарим сотрудников Посольства во главе с послом КНР в РК Чжан Ханьхой. Одним словом, поездка была организована на высшем уровне.

Из наших земляков в поездке по Китаю приняли участие собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» Любовь Доброта, сотрудница библиотеки «Отырар» Гаухар Медеуова и автор этой статьи.

Из Алматы транзитом через Урумчи мы прибыли в один из красивейших городов Поднебесной СИАНЬ.

Почему свою страну китайцы называют Поднебесной? По этому поводу существуют разные толкования. Одни считают, что такое имя Китаю было присвоено еще в древности. Тогда китайцы считали свою страну единственной в мире, которой покровительствует небо, а правителей – «Сынами Неба». Другие считают, что названию поспособствовала расположенная здесь высочайшая горная система Гималаи.

Сиань является одним из древнейших городов мира наряду с Афинами, Римом и Каиром. Возник он более 3000 лет до н. э. и пережил смену 13 императорских династий в качестве столицы Древнего Китая. В народе Сиань называют «Дом великих императоров». Именно с этого города начинали свой путь торговцы на Великом Шелковом пути.

Сиань связан с легендарными личностями. Вот лишь несколько имен. Мифический прародитель китайцев Желтый Император Хуан Ди, основавший философию даосизма. Здесь правил и Цинь Шихуан, объединивший китайские земли, и другие.

Сейчас Сиань считается духовной и исторической столицей Китая, где проживают около 10 млн. человек. Кроме буддийских храмов, в этом городе есть христианский центр, много мусульманских мечетей, даже мусульманский квартал. И Большая мечеть, которая является четвертой по размеру во всем Китае.

За два дня путешествия в городе Сиане мы посетили замечательные исторические достопримечательности, например, Старинную стену, имеющую толщину до 17 метров, а высоту – до 12-15 метров. Ее длина составляет около 14 км. Крепостные валы для наблюдения и защиты расположены через каждые 120 метров, всего их 98. В дни народных праздников здесь проводят различные мероприятия, фестивали, конкурсы, марафонские забеги и т. д.

Большое впечатление оставило посещение таких исторических мест, как Башня колокола и Барабанная башня. Нас поразило то, как китайцы бережно относятся к своей исторической культуре, везде чистота и порядок.

Следующая достопримечательность Сианя – знаменитое на весь мир захоронение Терракотовой армии. Около 9 тысяч глиняных воинов с повозками и лошадьми, экипированных бронзовым оружием были захоронены в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди примерно в 210 году до н. э., каждый из них весит 135 кг. Причем лица воинов не повторяются, есть предположение, что они отображают лица реальных людей. Легендарную армию обнаружили совершенно случайно.

В 1974 году крестьянин, копая колодец, раскопал статую на глубине пяти метров. Археологические раскопки велись 40 лет и не закончены до сих пор. Сейчас это место охраняется государством, при этом оно стало центром туристического бума, сюда едут со всего мира. Сами китайцы считают его восьмым чудом света.

Наша группа в Сиане посетила Культурную улицу. По обе ее стороны – множество торговых ларьков с антикварными вещами. Что интересно, Культурная улица находится в мусульманском квартале и заканчивается Большой мечетью.

На торжественный ужин мы были приглашены в ресторан, где нам предложили 16 видов пельменей! Это было поистине необычно и очень вкусно!

Затем два дня мы провели в ШЕНЬЧЖЕНЕ на берегу Тихого океана. Это молодой город, строительство которого началось в 1979 году. Это город на юге Китая, граничащий со знаменитым Гонконгом.

В настоящее время он является самым быстро развивающимся регионом республики, население которого более 20 млн. человек. Средний возраст жителей чуть больше 30 лет, то есть это город молодых. Крупный финансовый, промышленный и торговый центр, привлекающий внимание не только западных инвесторов, но и многочисленных туристов.

Шеньчжень – прекрасный образец современной городской архитектуры, представленной в основном небоскребами. По моему мнению, китайцы этот город создали как альтернативу Гонконгу, ведь последний перешел к ним в 2000 году.

В Шеньчжене наша группа посетила парк Национальной культуры Китая. Любителям восточной истории и культуры обязательно стоит посетить фольклорную деревню «Великолепный Китай». Площадь тематического парка обширна и составляет около 30 гектаров, поэтому вряд ли удастся обойти его за один день.

На следующий день нас ожидал еще один тематический парк под названием «Окно в мир». В нем мы увидели чудеса света со всего мира – знаменитый Тадж-Махал, Эйфелеву башню, римский Колизей и т. д. Миниатюрные копии повторяют свои оригиналы один в один.

Более того, участники нашей группы смогли не только посмотреть на них, но и посетить. Так, с высоты Эйфелевой башни открывается удивительный вид на Шеньчжень. Можно было принять участие в импровизированном спуске по реке Колорадо или отправиться в африканское сафари. Вся территория парка занимает почти 50 гектаров.

Следующим пунктом нашего пребывания стал ШАНХАЙ – самый большой город в Китае. Население составляет 25 млн. человек. Он входит в десятку крупнейших мегаполисов. Это один из крупнейших финансовых центров мира. Именно здесь находится самая большая биржа КНР. Порт Шанхай тоже самый большой в мире. В год из него отправляются 30 млн. контейнеров с грузами.

Всего в Шанхае 14 административных районов. Здесь нашу группу ожидала самая интересная программа. Мы побывали с экскурсией в новом деловом районе Пудун, посетили финансовый центр. Нас восхитило самое высокое здание Шанхая Shanhai Tower, высота которого составляет 600 метров. По высоте оно занимает второе место в мире. Каждому из нас выдали сертификат посещения Shanhai Tower.

Очень содержательными и интересными были экскурсии в Сад Юйюань, на улицу Нанкин, а также пешая прогулка по набережной реки Янцзы. Одним словом, Шанхай изменил мое мироощущение о городе, как шанхайские небоскребы меняют мировоззрение человека. Конечно, чтобы посмотреть самое интересное, необходимо гораздо больше времени. Увиденное поражало воображение!

Из Шанхая мы на высокоскоростном поезде отправились в Пекин. Сами китайцы говорят, чтобы достичь богатства, надо сначала построить дороги. В Китае автобаны и высокоскоростные поезда – самый убедительный тому пример. Поезда развивают скорость до 300 км в час. Пассажир не чувствует никакой качки и шума, поезд движется ровно и гладко.

В салоне для пассажиров созданы все условия, вплоть до розеток для сотовых телефонов. Главное – чистота и порядок. Стоящих пассажиров вы не увидите. Билеты проверяют в вагоне, когда все займут свои места. Туалеты – в идеальной чистоте. Кстати, по словам гида, 2017-й был объявлен в Китае Годом туалетной революции. Это одна из форм работы по решению социальных вопросов. Находясь в поездке по Китаю, мы в этом убедились воочию.

Пекин и Шанхай – крупнейшие города Китая, которые входят в число крупнейших городов мира. Если Пекин – административная столица страны, то Шанхай можно назвать экономической столицей. Эти два города – визитная карточка самой большой по населению страны мира.

Столица КНР Пекин – важнейший политический, административный, экономический и культурный центр страны. По-китайски город называется Бейдзин, что означает Северная столица.

Считается, что история Пекина насчитывает около 3000 лет. В центре китайской столицы располагается Запретный город. Эти величественные дворцы и императорские покои называли еще Пурпурным городом, вступить в который на протяжении пяти веков не имел права ни один смертный, кроме Сына Неба, его слуг и приближенных. Отсюда Поднебесной правили 24 императора династий Мин и Цин. Виртуальный Запретный город включает в себя около 800 зданий. В настоящее время это одна из главных достопримечательностей Пекина.

В 50 км от Пекина проходит один из участков Великой Китайской стены.

По словам гида, современный Пекин в длину составляет 170 км, а в ширину – 60 км. Численность населения – 27 млн. человек. Чтобы изучить этот город, не хватит и года. Инфраструктура столицы Поднебесной впечатляет, а количество туристов зашкаливает.

Люди всего мира, а самих китайцев еще больше, стремятся попасть в Пекин, чтобы пройтись по одной из крупнейших площадей мира – площади Тяньаньмэнь, названной в честь врат небесного спокойствия, которые находятся к северу от площади и отделяют ее от Запретного города. Здесь же находятся памятники народным героям, мавзолей Мао Цзэдуна и исторический музей Китая. И этот великолепный ансамбль пополнился недавно выстроенным очень красивым музеем Мао. Наша группа посетила вышеназванные достопримечательности, а также музей Гугун.

Самое главное, по выражению Мао Цзэдуна: «Кто не посетил Великую Китайскую стену, тот не видел Китай». Руководствуясь этим советом, мы посетили Великую Китайскую стену, за что получили сертификат посещения.

Строительство Великой Китайской стены началось в III веке

до н. э., и строилась она на протяжении многих столетий. Общая протяженность со всеми ответвлениями вдоль горной цепи, оврагов и рек составляет более 8,5 тыс. км. В среднем ее толщина – 5-6 метров, высота – около 5-6 метров.

В конце нашей поездки мы убедились, что сердце Восточной Азии есть, и находится оно в Поднебесной.

Мы поняли, что необъятная, полная чудес и контрастов страна не оставляет никого равнодушным. Родина шелка, фарфора, пороха и компаса, бумаги, книгопечатания и многих других полезных изобретений и открытий, Китай притягивает историков, исследователей и туристов, так как является наследником великой цивилизации.

Мы убеждены, что для китайской цивилизации со времен великого философа Конфуция была характерна высокая социально-политическая активность каждого человека жить по принципу «Не делай другим того, чего не желаешь себе», направленная на достижение счастья и благополучия именно в земной жизни, причем судьба его зависела не от божественного предопределения, а от собственных усилий. В этом и заключается отношение каждого китайца к труду. Для каждого китайца трудолюбие – это аксиома!

Поездка завершилась гостеприимством принимающей стороны. В день отъезда в одном из лучших ресторанов Пекина для нас был накрыт торжественный ужин с главным блюдом уткой по-пекински.