Наибольшее количество переселенцев в Астане – из ЮКО и Акмолинской области

За 20 лет в Астане ввели в эксплуатацию около 20 млн квадратных метров жилья, всего около 182 тысяч квартир, сообщил директор департамента статистики столицы Кундызбек Абдрасилов на пресс-конференции в СЦК.

Если в 1998 году построили 1382 квартиры общей площадью 139,5 тыс. квадратных метров, то только в январе-декабре 2017 года – 22,5 тыс. квартир общей площадью 2,3 млн квадратных метров.

Он рассказал, что за 20 лет население Астаны выросло с 300 тысяч человек в 1998 году и перевалило за 1 млн на начало этого года. На 78% (более 805 тысяч человек) население столицы состоит из казахов. Русских – 14%, или 138 тысяч, украинцев – 1,4%, более 14 тысяч, татар – 1,1% или 11 тысяч, узбеков – 1%, или 10 тысяч и немцев 0,9% или 9000.

За 1998-2017 годы в столицу прибыло свыше 1 млн человек и выбыло 480 тысяч, а миграционный прирост составил 530 тысяч. Положительное сальдо миграции (555 тысяч человек) получено в основном за счёт внутренней миграции.

В миграционном приросте населения столицы в 2017 году основная доля прибывших приходится на Акмолинскую область 17,5% (14 тысяч человек), Южно-Казахстанскую область – 16,2% (12,5 тысячи), Карагандинскую – 9,2% (7000), Восточно-Казахстанскую – 8,7% (6700), Алматы – 7,8% (6000 человек) и другие области – 40,6% (31 тысяча человек).

За 20 лет в Астану из стран СНГ прибыли 14 тысяч человек, ещё 3000 из других стран зарубежья. Из числа выбывших из города 35 тысяч выехали в СНГ, около 8000 человек – в другие страны зарубежья.

Средний возраст жителей Астаны в 2018 году составил 29 лет, в 1999 году – 31 год. Среднемесячная номинальная зарплата одного работника в 1998 году равнялась 12 886 тенге, в 2017 году – 227 003 тенге.

В 1998 году валовой региональный продукт (ВРП) Астаны составлял 60,5 млрд тенге, тогда как, по предварительным данным, за 2017 год ВРП столицы в текущих ценах достиг 5,8 трлн тенге. Доля ВРП столицы в республиканском объёме составила 11,1% – это третий показатель после города Алматы (11,3 трлн тенге – 21,8%) и Атырауской области (6 трлн тенге – 11,5%).

ВРП на душу населения вырос с 186,8 тысячи тенге в 1998 году до 5,8 млн тенге в 2017 году, и Астана находится на третьем месте после Атырауской области (9,7 млн тенге) и Алматы (6,4 млн тенге).

По данным Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, к 2020 году Астану ежегодно будут посещать 1,5 млн туристов. В 2017 году этот показатель достиг 700 тысяч туристов.

3 июля премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев заявил, что вложенные в Астану деньги вернулись государству в трёхкратном размере.