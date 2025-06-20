От алиментщиков до переселенцев: в Шымкенте прошла крупнейшая ярмарка вакансий

Найти работу мечты или просто трудоустроится на постоянное рабочее место – такую возможность получили участники ярмарки вакансий , которая прошла в Шымкенте.

Мероприятие организовано в рамках года рабочих профессий, объявленного Президентом. Государственные учреждения и крупные предприятия мегаполиса представили на ярмарке свои вакансии. Были и гости из северных регионов страны.

Более 3 500 временных и постоянных рабочих мест предложили работодатели на ярмарке вакансий, которая прошла в Шымкенте. В кадрах по разным направлениям и сферам нуждаются около 100 работодателей мегаполиса.

Бекболат Алихан, заместитель директора центра трудовой мобильности: «Сегодня у нас проходит ярмарка вакансий, ярмарка вакансий называется Город рабочих профессий. Этот год объявлен годом рабочих профессий, в связи с этим с начала года это самая большая, третья, ярмарка. Особенность сегодняшней ярмарки — приехали делегаты с других областей, по переселению, то есть добровольное переселение с юга на север. В данный момент на ярмарку пришли более 100 работодателей, со своими вакансиями, порядка 3500 вакансий, кроме того есть и на постоянное рабочее место, и на временное рабочее место. Основной акцент делается для молодежи, чтобы охватить в основном безработную молодежь».

Новинка этой ярмарки – участие в ней – частных судебных исполнителей. Они помогали официально трудоустроится должникам по алиментам.

Бауыржан Мырзалиев, помощник прокурора г. Шымкента: «На сегодняшний день совместно с центром трудовой мобильности, проводится ярмарка вакансий для жителей города Шымкента. В этой ярмарке также участвуют частные судебные исполнители, для того чтобы обеспечить трудоустройством должников-алиментщиков, которые не трудоустроены, из-за чего алименты не оплачиваются. Такое мероприятие в этом году проводится уже третий раз, и с каждым разом должники трудоустраиваются всё больше, тем самым обеспечивается оплата алиментов».

Особенностью ярмарки стало и участие делегаций из Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Улытаусской и Карагандинской областей. Представители этих регионов предоставили подробную информацию о программах добровольного переселения, социальных льготах и государственных программах занятости.

Серик Макатаев, директор филиала Карьерный центр, Успенского района Павлодарской области: «Мы сегодня участвуем в ярмарке вакансий в городе Шымкент, для привлечения трудовых ресурсов в Павлодарскую область. В связи с тем, что Павлодарская область является трудодефицитным регионом, то есть регионом приема, а регионом в убытии является город Шымкент в том числе, среди других регионов. Представляем вакансии для переезда в нашу область, они могут трудоустроиться приехать, получить материальную помощь на проезд, это один из видов помощи, вторая помощь для аренды жилья, и третья помощь, что они могут купить дом, и получить 50% от стоимости жилья».