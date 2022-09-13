Токаев согласился вернуть столице прежнее название

Президент Касым-Жомарт Токаев согласился с предложениями депутатов парламента вернуть столице прежнее название – Астана.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай. Это предложение внесли в проект конституционного закона.

«Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название — Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия Главы государства», — написал Руслан Желдибай на своей странице в социальных сетях.

При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому, как заявил пресс-секретарь, другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы — Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года вскоре после принятия президентской присяги Касым-Жомарт Токаев сам выступил с инциативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан.

Позже это решение президента вызвало шквал критики, в столице даже прошли несанкционированные митинги, в которых задержали около 20 активистов.