«Приветом из прошлого» называют многие автовладельцы уведомления о необходимости оплатить транспортный налог. Если вы хотя бы раз в жизни продавали авто по доверенности, можете быть уверенными – рано или поздно подобное уведомление найдет и вас.

Такие неприятности сейчас происходят с казахстанцами, которые продали авто 10, 20, а то и 30 лет назад. Те же, кто оплачивать отказываются, в один прекрасный день могут узнать, что все их счета арестованы, а их имена занесены в реестр должников, которым путь из страны заказан.

Заложники дурацкой ситуации

Историю, которая с ним приключилась, наш герой – 50-летний глава семейства, называет не иначе как дурацкой. В 1998 году он продал по генеральной доверенности одну машину, потом, чуть позже, другую, и третью. В общем, менял машины, как это обычно и бывает. И все бы ничего. Но в прошлом году ему пришло уведомление о необходимости оплатить налоги за пять лет за машину, проданную 30 лет назад.

«Я побежал в налоговую, стал выяснять, что и как, до хрипоты объяснял, что машину продал много лет назад. Но никто меня не слушал. Сказали – плати и все. Тогда один умный человек мне подсказал – напиши заявление об угоне. Я так и сделал. В общем, требовать налоги с меня перестали. А в этом году пришел счет на 70 с лишним тысяч тенге – за две другие машины. Как так?! Почему в прошлом году сразу не принесли все три счета?!» – вопрошает мужчина.

Другой автовладелец, также продавший машину по генеральной доверенности 15 лет назад, опасается: «А что, если на этой машине было совершено преступление? Получается, оплатив налог, я соглашусь с тем, что являюсь владельцем криминального авто?! Но я категорически против. Может, эту автомашину давно уже пустили под пресс, сдав в утиль? Так почему я должен за это платить?!»

Как рассказали нам в департаменте госдоходов Шымкента, автовладельцам, чтобы раз и навсегда решить вопрос с транспортным налогом, необходимо вооружиться справкой из УДП, где была зарегистрирована сделка по купле-продаже авто.

«На всякий случай вооружитесь справкой об обременении, в которой бы указывалось, что на сегодня на вас никаких автомобилей не зарегистрировано, чтобы не возникло путаницы», – пояснил руководитель отдела по транспорту управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району города Шымкента Зейнолла Рыспаев.

Вот только одна загвоздка – как выяснилось, в УДП справку о регистрации вы получите только, если сделка была оформлена максимум за пять лет до момента обращения – таков срок хранения документов в архивах. Такая же ситуация и с нотариусами. Они также хранят документы не более пяти лет. А это значит, что в большинстве случаев владельцы просто лишены возможности доказать, что они не «верблюды». И хотя уже появился целый ряд послаблений (о них ниже), платить все равно придется.

Каждый, кто однажды столкнулся с подобной ситуацией, уже знает, что выдача доверенности на управление и распоряжение транспортным средством (без оформления договора отчуждения) не влечет перехода права собственности на транспортное средство. Собственником при этом остается прежний владелец транспортного средства, который вправе в любой момент отменить выданную им доверенность и потребовать возврата ему транспортного средства.

«Владельцу транспортного средства, передавшего его другому лицу на основании доверенности, следует помнить, что он сохраняет все обязанности и весь объем ответственности собственника, в том числе обязанность по уплате налогов, ответственность за вред, причиненный владельцем источника повышенной опасности, до того момента, когда новый владелец зарегистрирует это транспортное средство на свое имя.

Снять с учета машину, проданную ранее по доверенности и местонахождение которой неизвестно, теперь стало возможным даже в случае отсутствия данных техпаспорта, самой доверенности, данных о номерных знаках (согласно п. 67 Правил госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденных постановлением правительства РК от 2 декабря 2014 года № 862). Решение по этому вопросу принимается органами дорожной полиции, сотрудникам которых необходимо получить подтверждение того, что автомобиль не эксплуатируется в течение последних трех лет. Но даже при снятии с учета проданного или доверенного кому-либо транспортного средства его владельцы должны помнить, что сначала они обязаны выполнить все налоговые обязательства, т. к. машина была зарегистрирована на них», – рассказал Зейнолла Рыспаев

Между тем, согласно пункту 5 статьи 368 Налогового кодекса РК, при снятии с учета транспортного средства в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации транспортных средств, числящегося угнанным и (или) похищенным у владельцев, основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства является документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства по данному основанию. Исполнение налогового обязательства осуществляется с момента возвращения разыскиваемого транспортного средства владельцу.

«Вместе с тем согласно пункту 84 «Правил государственной регистрации транспортных средств и прицепов к ним в Республике Казахстан» № 343, снятие с учета транспортных средств, угнанных и похищенных у резидентов Республики Казахстан и не возвращенных владельцам, производится на основании заявления владельца и постановления о возбуждении уголовного дела. В случае возвращения разыскиваемого транспортного средства владельцу, регистрация производится на основании заявления владельца и подтверждающей справки следственного органа о возврате транспортного средства потерпевшему или аналогичного решения судебных органов. Таким образом, освобождение от уплаты налога на период розыска транспортного средства возможно при наличии документа, подтверждающего снятие с учета транспортного средства по данному основанию», – продолжил Зейнолла Рыспаев.

Как правильно снять авто с учета

Процедура снятия с учета производится в регистрационных подразделениях дорожной полиции и в специальных центрах обслуживания автовладельцев (спецЦОНах).

Необходимое действие при снятии автомобиля с учета – осмотр криминалиста. Перед осмотром нужно подготовить автомобиль, отыскать, при необходимости очистить и самостоятельно сравнить соответствие номеров двигателя, кузова, шасси с данными свидетельства о регистрации.

Если все в порядке, криминалист поставит отметку на заявлении о снятии с учета, которая действительна 20 суток.

Допускается снятие с учета транспортного средства без его предъявления на осмотр по месту регистрации при условии проведения осмотра его по месту фактического нахождения и представления владельцем заверенного печатью акта осмотра, выданного сотрудником регистрационного подразделения и специалистом-криминалистом.

При снятии с учета производится проверка транспортного средства и владельца на предмет наличия их в розыске. Транспортные средства, прибывшие из других регионов Казахстана, регистрируются после получения подтверждения по прежнему месту регистрации.

Для снятия с учета автомобиля необходимо представить в регистрационное подразделение:

– заполненное заявление на бланке регистрации транспортного средства установленного образца с отметками криминалиста и о проверке на розыск (заявление юридического лица – заверяется печатью организации). Этот бланк заявления можно получить в регистрационном подразделении;

– удостоверение личности;

– адресная справка;

– документы, подтверждающие: уплату налога на транспортные средства – для плательщиков налога;

– право на освобождение от уплаты налога – для лиц, не являющихся плательщиками налога;

– заверенная копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц);

– свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

– государственные регистрационные номерные знаки;

– транспортное средство.

Автомобиль снимается с учета в течение рабочего дня. В результате снятия автомобиля с учета вы получите свидетельство о госрегистрации автомобиля, которое будет разрезано и в нем будет произведена запись, соответствующая обстоятельствам снятия с учета транспортного средства, которая будет заверена печатью.

На транспортное средство будут выданы номерные знаки «Транзит» с указанием срока их действия (10 суток, этот срок может быть продлен только один раз еще на 10 суток). Транзитные номерные знаки регистрируются в органах дорожной полиции.

А деньги вернут?

«Что касается возврата денег, которые вы уплатили в качестве налога за авто, которым не пользуетесь, то их вы будете взыскивать через суд с того, кто пользовался авто все это время и не платил», – подытожил Зейнолла Рыспаев.

Вот так. Как сейчас говорит один мой знакомый, решивший в свое время сэкономить на оформлении, сомнительная получилась экономия. Продал авто по генеральной доверенности, а теперь еще и плати втрое больше того, что в свое время уплатил бы при оформлении.

Саида Турсуметова