Аким Толебийского района Бауыржан Омарбеков совершил рабочую поездку по территории города Ленгера.

В ходе поездки, в которой приняли участие секретарь районного маслихата и руководители ряда отделов Толебийского района, рассматривались наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития города Ленгер.

Аким района побывал в школе-гимназии №5. Запланировано, что в 2019 году из областного бюджета будут выделены средства на строительство учебного блока на 200 ученических мест, столовой на 50 мест, спортзала и мастерской к существующей школе-гимназии.

Руководителем района были даны соответствующие поручения директору школы, руководителям отделов строительства и образования для принятия необходимых мер по подготовке школы до начала учебного года.

Затем Бауыржан Бахытулы ознакомился с ходом строительства новых домов в 1-ом микрорайоне и нового спортивно-оздоровительного комплекса, где дал поручения по завершению строительных работ.

Побывал глава Толебийского района и на нескольких предприятиях.

Побывал аким районана базарах «Достық» и «Тау жұлдызы», где его в наибольшей степени интересовало соблюдением санитарных норм.

Завершилась рабочая поездка акима района встречей с населением города во Дворце культуры, где заслушал отчет акима города Ленгер Б. Адилбекова за 6 шесть месяцев текущего года. В ходе встречи аким района отметил, что все начатые дела, экс-акима района Бұхарбая Парманова по благоустройству, увеличению орошаемого земледелия будут обязательно продолжены и не останутся незавершенными.