Назначены новые руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям города Шымкент и Туркестанской области, передает пресс-служба МВД Казахстана.

Новых начальников департаментов по чрезвычайным ситуациям города Шымкент и Туркестанской области личному составу представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов.

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента назначен полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов.

Дербисов окончил Кокшетауский технический институт АЧС РК. Ранее занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

Также приказом министра внутренних дел на должность исполняющего обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области назначен полковник гражданской защиты Нургали Жунусов.

Жунусов окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК. Ранее работал заместителем начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

Заместитель министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал новым руководителям департаментов по черезвычайным ситуациям плодотворной работы.