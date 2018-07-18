В 2017 году параметры областного бюджета с учетом уточнений и корректировок, в основном, исполнены.

Основные вопросы, отраженные в отчете следующие:

Основные показатели социально-экономического развития региона

В целом основные показатели социально-экономического развития области выполняются.

Как показал анализ по занимаемым местам среди регионов республики по некоторым показателям социально-экономического развития области наблюдается темп роста или стабильность.

По показателям социально-экономического развития по сравнению с предыдущими годами в основном наблюдается темп роста.

Однако по некоторым показателям имеет место и снижение по сравнению с прошедшим периодом.

В целом считаем необходимым активизировать работы по обеспечению темпа роста основных показателей социально-экономического развития региона.

Исполнение доходов местного бюджета и поступлений в местный бюджет

В 2017 году фактически поступления составили 517 326 396,8 тыс.тенге с превышением планового объема на 499 122,8 тыс.тенге.

В 2017 году общий объем поступлений в сравнении с 2016 годом вырос на 33 505 144,5 тыс.тенге или на 6,9%. Вместе с тем, неналоговые поступления снижены на 1 119 888,7 тыс.тенге или на 19,5%, поступления займов снижены на 5 049 295,6 тыс.тенге или на 31,9%.

По сравнению с прошлым годом объем налоговых поступлений увеличился на 15 519 970,7 тыс.тенге или в 2,2 раза. Данный рост обусловлен за счет изменения норматива распределения доходов в сторону увеличения роста поступлений областного бюджета.

В целом по области (контингент) поступления по подоходному налогу по сравнению с 2016 годом увеличились на 1 237 936,8 тыс.тенге, по социальному налогу на 2 902 127,0 тыс.тенге.

В результате потери областного бюджета по сравнению с прошлым годом уменьшились на 2 484 320,0 тыс.тенге и составили 2 640 289,0 тыс.тенге. Наряду с этим, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников снизилась на 3 024,3 тыс.тенге или на 3,6%, плата за эмиссию в окружающую среду уменьшилась на 1 846,5 тыс.тенге или на 0,2%.

Недоимка и переплата по поступлениям поступающим в местный бюджет

Общий объем недоимки по налогам и платежам, поступающим в местный бюджет по сравнению с началом года увеличился на 130 525,9 тыс.тенге (6,3%) и составила 2 187 175,3 тыс.тенге.

Основной объем недоимки приходится на налоги с фонда оплаты труда, доля которых в совокупности составляет порядка 24,2% от общего объема недоимки области (сумма недоимки по области по состоянию на 01.01.2018 г. – 2 187 175,3 тыс.тенге). Так, по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты недоимка составляет 83 489,1 тыс.тенге, по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты 144 449,7 тыс.тенге, социальному налогу 163 585,5 тыс.тенге.

Недоимка по налогам регулируемым между областным бюджетом и бюджетами района, города по сравнению с началом года уменьшилась на 103 739,4 тыс.тенге (20,9%) и составила 393 405,8 тыс.тенге.

По индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты недоимка снизилась на 50%.

По индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты недоимка увеличилась на 20%.

Также, недоимки увеличилась по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты в 2 раза.

Недоимка по налогам поступающим в чисто областной бюджет, по сравнению с началом года также уменьшилась на 1 667,9 тыс.тенге (2,3%) и составила 72 770,1 тыс.тенге, в том числе плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников 673,0 тыс. тенге, плата за лесные пользования 34,1 тыс.тенге, плата за эмиссии в окружающую среду 71 853,0 тыс. тенге, по другим налоговым поступлениям 210,0 тыс.тенге

По плате за эмиссии в окружающую среду недоимка снизилась на 2,6%.

По плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников недоимка увеличилась на 42,2%.

Отмечаем о необходимости дальнейшего совершенствования применения мер управления по снижению недоимки.

Основной объем переплаты также приходится на налоги с фонда оплаты труда, доля которых в совокупности составляет порядка 76,3% от общего объема переплаты области.

Переплата по налогам регулируемым между областным бюджетом и бюджетами района, города по сравнению с началом года уменьшилась на 119 845,2 тыс.тенге (0,8%) и составила 15 509 906,2 тыс. тенге.

По налогам поступающим в чисто областной бюджет, сумма переплаты составила 343 273,6 тыс.тенге, в том числе плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников 7 399,9 тыс. тенге, плата за лесные пользования 3 242,4 тыс.тенге, плата за использование особоохраняемых природных территорий местного значения 1 221,4 тыс.тенге, плата за эмиссии в окружающую среду 331 409,9 тыс. тенге.

Как показали результаты анализа, в целом за 2017 год поступления исполнены. Считаем в дальнейшем необходимым активизировать работы по планированию и мониторингу поступлений.

Анализ исполнения затрат местного бюджета

В 2017 году из предусмотренных в расходной части областного бюджета 518 102 231,0 тыс. тенге освоено 517 944 234,5 тыс. тенге, план выполнен на 99,97%.

Неосвоенные средства составили 157 996,5 тыс. тенге, в том числе неосвоены по объективным причинам 152 700,1 тыс. тенге (экономия 17 988,9 тыс. тенге по государственным закупкам, 34 711,1 тыс. тенге по фактическим расходам и по зарплате за счет вакансий, 100 000,0 тыс. тенге неиспользованный резерв), а по субъективным причинам — 5 296,5 тыс. тенге.

Из 28 администраторов бюджетных программ к концу года 7 администраторами бюджетных программ средства не освоены, неосвоение средств имели место по управлениям здравоохранения, сельского хозяйства, образования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Считаем необходимым, администраторам бюджетных программ обратить особое внимание на обеспечение полного освоения бюджетных средств и проведение своевременных соответствующих работ.

Внесенные изменения в ходе уточнения и корректировки бюджета по администраторам бюджетных программ

Областной бюджет на 2017 год утвержден решением областного маслихата №4/74-VІ от 09.12.2016 года и в течение года уточнен 5 раз и скорректирован 7 раз.

При уточнении и корректировке утвержденных расходов областной бюджет увеличился на 100 795 583,0 тыс. тенге или на 25,4%. В том числе бюджет развития увеличился на 36 670 442,0 тыс.тенге или на 47,0%, по текущим программам на 64 125 141,0 тыс.тенге или на 20%.

Администраторами бюджетных программ за отчетный год средства сокращены на 46 213 424,0 тыс.тенге. В том числе, по текущим программам 12 452 709,0 тыс.тенге, по программам развития 33 760 715,0 тыс.тенге.

Соблюдение направлений и минимальных объемов финансирования расходов по трансфертам общего характера

На основании решения Южно-Казахстанского областного маслихата №11/110-VI от 30 марта 2017 года «Об объеме трансфертов общего характера между областным бюджетом и районными (городами областного значения) бюджетами на 2017-2019 годы» установлены минимальные объемы бюджетных средств, направляемые на обеспечение функционирования автомобильного транспорта. Однако, при исполнении бюджета за 2017 год, в некоторых районах и городах выявлена нецелевая направленность установленных минимальных объемов бюджетных средств на сумму 796 798,0 тыс. тенге.

По итогам 2017 года предусмотренные ниже установленного минимального объема трансферты общего характера подлежащие возврату в бюджет в сумме 796 798,0 тыс. тенге полностью возвращены до 1 марта 2018 года.

Дебиторская и кредиторская задолженности по администраторам бюджетных программ

По областному бюджету по состоянию на 1 января 2018 года дебиторская задолженность составила 19 505 145,7 тыс.тенге, кредиторская задолженность составила 21 309 052,3 тыс.тенге.

По состоянию на 1 января 2017 года дебиторская задолженность составила 18 948 869,1 тыс.тенге, кредиторская задолженность — 51 194,6 тыс.тенге.

По сравнению с 2016 годом дебиторская задолженность за 2017 год возросла на 556 276,6 тыс.тенге, а кредиторская задолженность на 21 257 857,7 тыс.тенге.

Увеличение кредиторской и дебиторской задолженностей образовалось за счет бюджетных кредитов и субсидий.

Оценка реализации программы развития Южно-Казахстанской области на 2016-2020 годы

По программе развития для реализации в 2017 году предусмотрены по 6 направлениям и 24 целям 122 целевых индикаторов, 205 мероприятий.

По итогам 2017 года достигнуты 96 целевых индикаторов, не наступили сроки предоставления статистических отчетов по 16 индикаторам, не выполнены 10 индикаторов.

Если по итогам 2016 года не выполнены 10 индикаторов, 39 мероприятий, по итогам 2017 года не выполнены 10 индикаторов, 4 мероприятий. В том числе 6 индикаторов.

В плане мероприятий для реализации программы предусмотрены 205 мероприятий на общую сумму 323 822,6 млн. тенге.

2017 году выполнены 201 мероприятий, 4 мероприятия не выполнены.

Считаем необходимым активизировать работы по обеспечению результативности, то есть полному достижению целевых индикаторов и мероприятий, предусмотренных для реализации в программе развития Южно-Казахстанской области на 2016-2020 годы.

Информация по иным программным документам в регионе

В целом на реализацию 9 программных документов запланировано 135 870 389,0 тыс. тенге, освоено 135 806 672,9 тыс. тенге.

В 2017 году прямые и конечные результаты, предусмотренные по 6 соглашениям о результатах по целевым трансфертам на развитие, выделенных из республиканского бюджета, а также по 1 кредитному договору, заключенных в целях реализации программ достигнуты.

В 2017 году для реализации программных документов предусмотрены 68 бюджетным программ по которым запланированы 347 показателей прямых результатов и 84 показателя конечных результатов. По 14 бюджетным программам не достигнуты 24 показателя прямых результатов и 7 показателей конечных результатов.

Эффективность реализации бюджетных инвестиционных проектов

В 2017 году из республиканского и местного бюджета выделены целевые трансферты на развитие на общую сумму 124 703 805,0 тыс. тенге.

За отчетный период 88 показателей конечных результатов, 87 показателей прямых результатов предусмотренные в соглашениях о результатах по целевым трансфертам на развитие составленным по 11 бюджетным программам 3 областных управлений строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, полностью достигнуты.

Внесение изменений в бюджетные инвестиционные проекты по администраторам бюджетных программ в ходе уточнения бюджета

По бюджетным инвестиционным проектам скорректированный бюджет на 2017 год составил 112 862 738,0 тыс. тенге. За отчетный год средства по бюджетным инвестиционным проектам сокращены на 33 760 715,0 тыс. тенге, в том числе по независящим от администраторов бюджетных программ причинам 18 771 320,0 тыс. тенге. По субъективным причинам сокращено 14 989 395,0 тыс. тенге.

Данная ситуация свидетельствует о некачественном составлении бюджетных заявок и не достаточном изучении при предоставлении бюджетных заявок со стороны администраторов бюджетных программ при планировании дополнительных средств для реализации проектов.

Удорожание стоимости строительства и реконструкции бюджетных инвестиционных проектов

В 2017 году по 1 инвестиционному проекту произведено удорожание стоимости. А именно, по проекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Туран» города Шымкент. Внешние системы газоснабжения. Внешние системы водоснабжения. Системы электроснабжения и система связи. Корректировка» первоначальная стоимость составила 469 731,0 тыс. тенге, после корректировки стоимость проекта составил 2 296 471,0 тыс. тенге. Сумма удорожания 1 826 740,0 тыс. тенге или на 389,0%.

Эффективность использования бюджетных средств администраторов бюджетных программ

Из реализованных администраторами бюджетных программ 229 бюджетных программ по 197 бюджетным программам достигнуты результаты, по 32 бюджетным программам результаты не достигнуты.

То есть, из 27 управлений, финансируемых из областного бюджета по 17 управлениям ожидаемые результаты полностью достигнуты, по 10 управлениям ожидаемые результаты результаты не достигнуты.

Оценка эффективности использования активов и деятельности субъектов квазигосударственного сектора

В рамках подготовки отчета об исполнении областного бюджета по состоянию на 2017 год изучены финансово-хозяйственные результаты субъектов квазигосударственного сектора, подведомственных областным управлениям. Со стороны ряда администраторов бюджетных программ не проведены аудит специального назначения за 2016-2017 годы по подведомственным субъектам квазигосударственного сектора.

Таким образом, не соблюдены требования пунктов 3,4 нормативного постановления Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета №21-НҚ от 30 ноября 2015 года «Об утверждении Правил проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора».

Считаем необходимым областным управлениям обратить внимание на данный вопрос и запланировать проведение аудита специального назначения в установленном законом порядке в подведомственных субъектах квазигосударственного сектора.