Уже в этом году в Туркестане начнется строительство здания акимата.
«Уже известны и подрядчики, которые займутся строительством 20 домов. Для 11 из них уже определены подрядчики. В целом, это 1200 квартир. В следующем году завершится строительство»,- рассказал руководитель управления строительства Куттыбек Жамашев.
Он подчеркнул, что за качеством строительства будет установлен жесткий контроль. С недобросовестными подрядчиками договор будет расторгнут в одностороннем порядке. В этом году дело компании, которая не завершила строительство в срок, дошло до суда.
Рассказал чиновник и том, что из запланированных 172 объектов в Туркестанской области до конца года сдадут в эксплуатацию 71 объект. Сейчас завершили 11, идет строительство двух с половиной тысяч квартир. Затронул Жамашев и вопрос выдачи земли в Туркестане. Земельные участки будут выдавать, когда будет готов генплан.Только тогда станет известно, где и какой объект расположится.
Жанат Тохтарбай