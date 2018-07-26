Только по автомобильному налогу задолженность в Туркестанской области составляет 1 миллиард тенге.

В Туркестане прошло торжественное открытие Представительства территориальных органов Министерства финансов республики.

Это первый этап переезда органов государственного дохода из Шымкента в новый административный центр области. В открытии представительства приняли участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, а также руководители министерства финансов и областного маслихата.

Представительство территориальных органов разместилось в здании Туркестанского управления государственных доходов. Его главная цель — обеспечить связь между республиканским центром и Туркестаном для координации работ по социально-экономическому развитию региона, оказанию качественных госуслуг и созданию благоприятной бизнес-среды.

Алибек Телегенов, руководитель Департамента государственных доходов ТО:

«Никаких проблем с размещением персонала нет. Наши сотрудники обеспечены всем необходимым. Большинство услуг у нас предоставляются в цифровом формате и всё оборудование для этого есть. Пока в этом здании разместятся представители всех управлений, но потом, как обещает областное руководство, будет отстроен административный центр и мы переедем туда».

Позже глава региона Жансеит Туймебаев провёл собрание с руководителями районных акиматов и управлений государственных доходов. Главная тема — наполнение бюджета области. Несмотря на то, что по сведениям финансового департамента сборы в казну по сравнению с прошлым годом увеличились на три процента, резервов пополнения ещё достаточно.

Согласно подписанному меморандуму, между органами юстиции, прокуратуры и государственных доходов должна усилиться борьба с лжепредпринимательством, занижением стоимости имущества и другими способами уклонения от налогов. Совместные усилия в этом направлении можно привнести в казну до 500 миллионов тенге дополнительных сборов.

Как показал анализ сотрудников департамента государственных доходов, многие юридические лица, такие как крупные торговые дома и залы торжеств, занижали стоимость имущества в 10-20 раз по сравнению с рыночной, чтобы сэкономить на налогах. А недоплаченные выплаты, заметил аким области Ж. Туймебаев, это не построенные социальные объекты.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев: «Так как налоги оплачиваются не в полном объёме, мы вынуждены сокращать дотации регионов. Согласно цифрам департамента госдоходов, только по автомобильному налогу задолженность у нас в области 1 миллиард тенге. А на эти деньги можно было построить больницу или школы. Здесь присутствуют предприниматели, и я бы хотел бы обратить ваше внимание на этот момент».

Как было отмечено на совещании, теперь пополнению бюджета будет уделено ещё больше внимания. По всем районам пройдёт инвентаризация объектов недвижимости, что должно принести дополнительные доходы в областной бюджет.

Данияр Худайбергенов