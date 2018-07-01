12 лет получил преступник, совершивший разбойное нападение в Шардаринском районе.

В августе прошлого года в дежурную часть Шардаринского РОВД поступило сообщение о разбойном нападении на дом одного из местных жителей. По прибытию на место происшествия полицейские установили, что ночью в дом ворвались неизвестные лица, где угрожая оружием, связали хозяйку дома и ее родных.

Затем злоумышленники забрали из сейфа деньги и другие ценные вещи и скрылись с места преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Разбой». Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшим, составила около 6 миллионов тенге.

Для раскрытия тяжкого преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа сотрудников Шардаринского РОВД. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Шардаринского РОВД задержали одного из подозреваемых в г. Шымкент. Материалы досудебного расследования по факту разбойного нападения с обвинительным актом направили в суд.

В настоящее время решением суда подсудимый приговорён к 12 годам лишения свободы. В отношении остальных участников разбоя полицейскими ведутся розыскные мероприятия.

Стражи порядка еще раз напоминают гражданам о необходимости быть внимательными к безопасности своего жилища и сохранности личного имущества. Во избежании преступных посягательств по возможности стоит установить в своих домах железные решетки, надежные двери и охранную сигнализацию. Деньги и ценные вещи рекомендуется хранить в укромных местах вдали от посторонних глаз.

В случае же незаконного проникновения в ваше жилище, ограбления или разбойного нападения стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».