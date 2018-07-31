В Шымкенте на улице Толеби в окрестностях Верхнего базара полностью снесены коммерческие ларьки, признанные незаконными решением суда.

Сейчас продолжается дальнейшая очистка территории. Несмотря на отсутствие здесь торговых мест, некоторые продавцы пытаются продолжать торговлю на земле, но им препятствуют полицейские. Пустующая территория возле базара уже нашла положительный отклик у горожан.

«Стало очень хорошо, просторно. Теперь можно спокойно ходить, а раньше и на автобус сесть невозможно. Не развернутся, а за продуктами ходим на территорию базара», — говорит пожилая жительница Шымкента. Ее поддерживает другая.

«Конечно, как убрали ларьки, стало гораздо лучше. Во-первых, они были некрасивыми и портили вид города. А во-вторых, стало намного просторнее и легко можно выйти к остановке. Давно нужно было навести порядок».

Напомним, что для владельцев торговых точек, снесенных решением суда, администрация подготовила 150 торговых мест. Половина из них уже занята коммерсантами.