Пострадавший в Шымкенте судья не будет заявлять полиции о пинавшем его футбольном тренере, сообщает zonakz.net со ссылкой на КазТАГ.

«Заявление в полицию я писать не буду. Сам тренер позже подошел и извинился. Сказал, что сделал это по инерции», — сказал по телефону судья Ержан Алимкулов корреспонденту агентства во вторник.

Инцидент произошел в минувшие выходные во время матча городского первенства среди любителей футбола. Известный в Шымкенте тренер футбольной академии «Онтустик» Файзулла Урдабаев набросился на судью во время игры. По словам пострадавшего, из-за спорного момента во время игры тренер подошел и ударил в грудь, а когда мужчина упал, то еще и пнул.

Отметим, что участники соревнований были возмущены тем, что во время игры организаторы не пригласили ни врачей скорой помощи, ни сотрудников полиции.