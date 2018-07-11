Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев отправил акиму Туркестанской области Жансеиту Туймебаеву Благодарственное письмо.

Президент страны высоко оценил особый подарок столице от Туркестанской области в рамках проекта «Регионы в дар Астане» высоко оценил Президент страны и поблагодарил акима области и жителей региона за вклад в развитие Астаны.

Напомним, к 20-летию Астаны в столице с участием ряда областей было построено 56 километров велодорог. Строительство велосипедной дорожки от берега реки Есиль до моста на улице Кунаева осуществлено с участием Туркестанской области. Велодорожка проходит по левому берегу реки Есиль, через городок ЭКСПО и соединяется с велодорожками в районе «зеленого пояса» от Ильинки и лыжными и роликовыми дорожками.

Велотреки оснащены «умной инфраструктурой» – специальными столами, велостоянками, wi-fi и источниками электроэнергии для зарядки телефонов.

Акиму Туркестанской области Ж. Туймебаеву

Уважаемый Жансеит Кансеитович!

Искренне поздравляю Вас и всех жителей Туркестанской области с 20-летием Астаны!

Знаменательный юбилей главного города страны, символа независимого Казахстана является нашим общим праздником.

В возведении величественной столицы в сердце Сарыарки принял участие весь казахстанский народ.

В рамках проекта «Регионы в дар Астане» особый подарок преподнесла и Туркестанская область.

Построенная протяженная и обустроенная велосипедная дорожка является важным компонентом современной городской среды, ориентированной на человека. Она будет служить средством продвижения здорового образа жизни и развития массового спорта в столице.

Выражаю Вам и всем жителям региона большую признательность за весомый вклад в процветание Астаны.

Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!

Президент Республики Казахстан

Н. Назарбаев