Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут и возобновятся только в октябре, передает РИА Новости со ссылкой на источник с космодрома.

«В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля «Союз МС-10″ 11 октября», — сказал собеседник.

На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг. На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля «Прогресс МС-10». Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата «Благовест» и 20 декабря — еще одного пилотируемого корабля «Союз МС».

По состоянию на сегодняшний день Россия в 2018 году провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять — с космодрома Байконур, три — с Плесецка и один — с Восточного. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен грузовой корабль «Прогресс МС-09». Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в этом году 19 космических стартов. У США — 18.