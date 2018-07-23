В Кыргызстане задержан водитель рейсового автобуса в нетрезвом состоянии, сообщает Kaktus.media со ссылкой на пресс-службу отдела по обеспечению безопасности дорожного движения (ООБДД) по Иссык-Кульской области.

Нарушение выявили в селе Бостери в рамках рейда «За рулем». Автобус марки Neoplan остановили 22 июля, он следовал по маршруту Тюп — Бишкек. В автобусе находились 50 пассажиров, в том числе дети.

При проверке документов от водителя, гражданина Казахстана, чувствовался запах алкоголя, инспекторы сразу же отстранили мужчину от управления транспортным средством и направили на медицинское освидетельствование.

Пассажиры продолжили путь на микроавтобусах. В отношении водителя был составлен протокол по статье 238 Кодекса об административной ответственности КР. Ему грозит штраф в размере 100 расчетных показателей или лишение права управления транспортными средствами на один год.

Сейчас сотрудники ООБДД выясняют, как нетрезвый мужчина был отправлен в рейс без прохождения обязательного медицинского осмотра.