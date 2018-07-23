Реальные зарплаты в Беларуси оказались выше, чем в России и Казахстане.

К такому выводу пришли эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики, которые провели сравнение заработных плат в странах СНГ, Восточной Европы, Китае и Бразилии, переведя их в долларовый эквивалент передает tengrinews.kz

В 2017 году средний ежемесячный размер зарплаты в Беларуси составил 1 648 долларов. В то же время в России средняя зарплата достигла 1 640 долларов. Третье месте занял Азербайджан — 1 364,1 доллара. Казахстан расположился на четвертом месте с 1 252,5 доллара. По номинальному курсу валют лидируют российские зарплаты.

В 2017 году средняя заработная плата в России составила 670,9 доллара. На втором месте Казахстан — 459,1 доллара, в Республике Беларусь — 421,9 доллара, а в Азербайджане — 306,7 доллара. Как отмечается, в сопоставлении зарплат с 2011 по 2017 год применялись определения паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.