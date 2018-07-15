В Шымкенте река Бадам, которая протекает по территории города, стала объектом пристального внимания сотрудников ЧС и спасателей.

Совместные рейды по предотвращению несчастных случаев среди местных жителей, которые плавают в местах, не приспособленных для купания вдоль реки Бадам, провели сотрудники акимата, управления по чрезвычайным ситуациям, управления внутренних дел и ОСО ДЧС ЮКО (города Шымкент).

В ходе рейда местным жителям рассказывали о правилах безопасности на воде, раздали памятки.

Такие рейды имеют важное значение для профилактики несчастных случаев и побуждают людей задуматься над тем, стоит ли рисковать, нарушая правила поведения на воде.

Был проведен инструктаж с отдыхающими о правилах поведения на воде. Напомнили жителям прибрежной зоны и правила противопожарной безопасности. Участники рейда выявили лиц в нетрезвом состоянии и детей, купающиеся без родителей.

Совместные рейды будут продолжены до конца купального сезона.

Напомним, что 11 июля в реке Бадам, рядом с жилым массивом Карабастау, утонул мужчина 1987 года рождения.