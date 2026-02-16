Неизвестные повредили 40 метров бетонной дамбы в Шымкенте

В результате незаконной добычи камня неизвестными лицами из русла реки был нанесен ущерб гидротехническому сооружению — повреждено около 40 метров бетонной дамбы, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе акима Шымкента. В настоящее время правоохранительными органами проводится работа по установлению виновных лиц.

«15 февраля 16:35 на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, в Абайском районе, населенном пункте Жанаталап на реке Бадам участок бетонной дамбы разрушен. Специалисты оперативно выехали на место», говорится в сообщении городского ДЧС.

Как сообщили в акимате, поврежденный участок будет восстановлен за счет подрядной организации. Так как гарантийный срок проекта составляет 7 лет. Ситуация на побережье реки Бадам остается стабильной и находится под постоянным контролем. В настоящее время угрозы подтопления нет. Берегоукрепительные работы были проведены в конце прошлого года.

«В общей сложности укреплено 5,3 километра берега, работы полностью завершены в декабре. В районе населенных пунктов Игілік, Жаңаталап и Көкбұлақ русло реки было отрегулировано, а берега забетонированы. Эти меры направлены на защиту населенных пунктов от угрозы затопления», — сообщили в ведомстве.