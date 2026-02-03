В реке Бадам массово гибнет рыба

Сотни мертвых тушек обнаружены вдоль набережной реки Бадам. Экоактивисты бьют тревогу.

Река Бадам- одна из основных водных артерий города. За последнее время берега речки благоустроили, но жители и экологи задаются вопросом, что происходит с самой водой? С недавних пор здесь наблюдается массовая гибель рыбы.

«Вот такие большие рыбёшки люди собирали! Мешками в пакетах уносили, для чего только? Я не знаю!»,- говорит эко-активист.

Погибшая рыба плавает вдоль набережной Бадама. Часть мертвых тушек уже растащили птицы. Для города, по мнению эко-активиста Сергей Ефремова, это настоящая экологическая катастрофа, которая в будущем принесет еще немало негативных последствий.

«Это утечка, яд, химикаты, какие-то такие, что вся практически рыба в речке, и не только рыба, я уверен, что еще будут последствия в дальнейшем потому, что птицы питаются, жучки, паучки. Все погибло»,- с горестью поясняет общественник.

Кадры, на которых запечатлены сотни мертвых рыб, уже распространились по казнету. На видео горожане голыми руками вытаскивают из водоема маринку. Подобный инцидент, когда в таких количествах гибла рыба, уже был пять лет назад. В департаменте экологии сообщили- проверку уже начали, предварительную причину произошедшего устранили. По одной из версий, над рекой произошел порыв трубопровода. Что именно оттуда вытекло и отравило рыбу покажет экспертиза.

«Отобрали пробы, в настоящее время анализ проводится, но в течении трех дней будут готовы результаты. В департаменте в настоящее время проводится регистрация мероприятий по внеплановым проверкам, сейчас почти, что мы выяснили, что это за трубопровод и кому принадлежит»,— сообщил Ермахан Козыбаев, руководитель департамента экологии г. Шымкент

Некоторые предполагают, что умершая рыба может попасть на рынки города. Это маловероятно, тем не менее представители санитарно- эпидемиологического контроля советуют перед покупкой рыбы в Шымкенте проверять документы на продукт.

«Хочу отметить, не покупайте без соответствующих документов рыбную продукцию, получается, что каждый продукт должен иметь сертификат соответствия или ветсправку хотя бы»,— говорит заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент Алдаркул Ахметов.

Теперь экологам предстоит выяснить насколько сильно загрязнена река, и какое количество времени потребуется чтобы восстановить всю ихтиофауну. Мы будем отслеживать ситуацию на реке Бадам.