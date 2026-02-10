Более 900 кг рыбы погибло в реке Бадам

Экологическая катастрофа в реке Бадам выявила масштабные проблемы с загрязнением водоёмов в Туркестанской области. Местные жители и активисты бьют тревогу: река буквально утопает в бытовых и строительных отходах, а гибель рыбы стала лишь верхушкой айсберга.

Бытовые отходы в полиэтиленовых пакетах и строительный мусор прямо попадают в русло и на берега реки Бадам. Загрязнение настолько серьёзное, что гибель рыбы обнажила и другие многолетние проблемы водоёма. Кроме кислоты слитой неизвестным предприятием, побережье реки в верховьях обросло стихийными свалками. После вмешательства эко-активистов, мусор оперативно убрали. Но осадок, как говорится, остался.

«Как я это все узнал? Я решил заняться этим немного плотнее и съездил именно на истоки реки Бадам. Получается сходят с гор талые воды и по речке спускаются к нам в город, в реку Бадам, там ситуация такая же плачевная. Навоз в реке, строительный мусор. Страшная ситуация»,— поясняет Сергей Ефремов.

Похоже штрафные меры уже не являются гарантией чистоты окружающей среды. Активисты организовали экскурсию по местам скопления отходов, а также по участку реки, где ранее погибла рыба для представителя Арало-Сырдарьинской межобластной инспекции. В настоящее время проводится подсчёт ущерба, нанесённого в результате загрязнения и отравления реки.

«Касательно рыбы, мы выявляем, кто ответственный за содеянное и какое предприятие будет возмещать ущерб. Река Бадам берёт начало в горах Каржантау Туркестанской области и впадает в реку Арыс. Общая длина реки составляет 141 километр. Для определения численности погибшей рыбы был проведён береговой учёт. В результате на первом участке установлена высокая плотность гибели рыбы»,- говорит Саттар Ажиханов, специалист РГУ «Арало-Сырдарьинская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства.

По предварительным данным, в реке погибло более 900 килограммов маринки. Какие долгосрочные последствия может повлечь столь масштабное загрязнение прибрежной зоны, специалистам ещё предстоит установить. Горожан призывают ответственно относиться к вопросам экологии и соблюдать правила утилизации отходов. Однако, как показывает практика, подобных обращений зачастую оказывается недостаточно.