С космодрома «Байконур» состоялся запуск РН «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-09», передает пресс-службу МОАП РК.

10 июля в 03:51 по времени Астаны с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-09».

Запуск был осуществлен со стартового комплекса ракеты-носителя «Союз» (площадка № 31) космодрома «Байконур» и прошел в штатном режиме.

Запуск ТГК «Прогресс МС-09» осуществлен по программе международной космической станции (МКС).

Цель полета: доставка на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

ТГК «Прогресс МС-09» разработан российской ракетно-космической корпорацией «Энергия им. С.П. Королева» и принадлежит к серии транспортных беспилотных грузовыx кораблей, выводимых на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз» для снабжения орбитальных станций.

Космический грузовик «Прогресс МС-09» успешно отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и вышел на траекторию полета к МКС. Об этом сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

«Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя», ― цитирует РИА Новости слова комментатора пуска.

В ходе данного полета «Прогресса» специалисты планируют отработать совершенно новую сверхскоростную схему сближения грузового корабля и МКС.

Двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС будет применена впервые в истории космических полетов. Если баллистические условия будут благоприятны, то корабль сможет достигнуть орбитальной станции уже через 3 часа 37 минут, совершив всего два витка вокруг Земли. В будущем, если этот полет признают успешным, таким же способом на МКС будут отправлять и пилотируемые корабли.