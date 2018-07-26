Первый день Курбан-айта, отмечаемый по мусульманскому календарю, является выходным днем. В 2018 году этот день приходится на 21 августа.

Также 30 августа Казахстан отмечает День Конституции. Этот день является праздничным. В результате казахстанцы отдохнут в последнем летнем месяце 10 дней.

Также по желанию работодателей рабочий день с 31 августа можно перенести на субботу 25 августа. В итоге в последнюю неделю месяца рабочими днями станут 27, 28 и 29 августа и казахстанцы получат возможность отдохнуть 30, 31 августа и 1, 2 сентября.