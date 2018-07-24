Полиция установила скупщиков, которым подозреваемые планировали сбыть украденные зеркала с автомашины Дениса Тена, передает Tengrinews.kz.

Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов. Журналисты просили заместителя министра ответить, как полиции удалось выйти на след подозреваемых в совершении преступления и кому они планировали сбыть краденые аксессуары от машины известного спортсмена.

«Что касается сбыта украденных зеркал с автомашины Дениса Тена. Мы имеем показания лиц, кому они планировали сбыть их. В отношении этих лиц тоже проводятся соответствующие мероприятия», — сообщил журналистам замминистра внутренних дел Рашид Жакупов.

Он добавил, что «эффективные», по его мнению, методы работы полицейских используют при раскрытии всех преступлений.

«Я не могу раскрывать все методы нашей работы. Эти методы эффективны, с учетом обстоятельств совершенного преступления они позволили нам в кратчайшие сроки установить лиц, виновных в совершении данного преступления. Я могу привести десятки примеров, когда в кратчайшие сроки и тяжкие, и особо тяжкие преступления нашими сотрудниками раскрываются. В комплексе следственно-оперативные мероприятия, которые мы провели, позволили нам раскрыть данное преступление», — пояснил Жакупов.