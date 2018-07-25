Вчера аким Туркестанской области Ж.Туймебаев встретился с работниками аппарата акима области и областных управлений по поводу переезда в Туркестан.

На собрании глава региона проинформировал о планах развития нового областного центра и разъяснил, какая господдержка в рамках действующего законодательства будет оказана служащим, которые переедут в Туркестан.

По словам акима области, госслужащих, которые переедут в Туркестане, ждет надбавка к зарплате в размере 20 процентов. К тому же, к ежегодному 30 дневному оплачиваемому отпуску будет добавлено 7 лечебных дней за экологию. Помимо этого сверх ежегодных выплат на оздоровление будет выплачиваться материальная помощь в размере одной заработной платы. Таким образом госслужащие во время отпуска получат хорошую материальную помощь.

Глава региона также сообщил, что продолжается работа по составлению списка гостиниц, домов, общежитий в Туркестане и Кентау для прибывающих госслужащих.

«Из республиканского бюджета каждому госслужащему ежемесячно для аренды этих домов будет выделяться по 81 тысячи тенге. Служащие, которые работают по договору, будут обеспечены местами в общежитиях. Особо следует отметить, что для успешной реализации в области программы «7-20-25», в текущем году в городе Туркестане частными застройщиками начато строительство 6 многоэтажных домов площадью 15,6 тыс. квадратных метров. Они будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. Поэтому призываю молодых госслужащих принять участие в данной программе»,- сказал Ж. Туймебаев.

В ближайшие 1,5 года все служащие будут обеспечены жильем. Глава региона подчеркнул, что согласно соответствующим Правилам, если служащий работает на госслужбе не менее 10 лет, за ним не числится другое жилье, на специальной комиссии будет рассматриваться вопрос о передаче служебного жилья в частную собственность с остаточной суммой.

Как стало известно на собрании, в 2019 году будет внедрен пилотный режим начисления заработной платы государственным административным служащим. Это значит, что зарплата служащих может увеличиться от 1,5 до 2,5 раза в зависимости от качества и результатов работы.