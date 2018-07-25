Сохранность пенсионных накоплений – один из ключевых вопросов, который волнует всех казахстанцев.

Учитывая, что большинство сегодняшних вкладчиков будут получать свои сбережения через десятки лет, опасения людей несложно понять. К сожалению, именно сомнения по поводу сохранности своих вкладов являются главным аргументом тех наших сограждан, которые не торопятся делать взносы для достойного обеспечения своей старости. Между тем, многие просто не знают, что Казахстан является единственной страной в мире, где существует государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений граждан с учётом уровня инфляции на момент выхода на пенсию.

Если рассмотреть в сравнении, в таких странах как Япония, Чехия, Словакия, где существует обязательная накопительная система, инвестиционная доходность от пенсионных накоплений не предусмотрена. Их управляющие фонды гарантируют лишь номинальную, то есть действительную стоимость взносов или нулевую инвестиционную доходность без учета инфляции. Другими словами, сколько человек вложил средств в фонд, столько и получит в итоге без пересчета инфляции и других факторов.

В Словении законом предусмотрено, что минимальная доходность управляющих не должна быть ниже 40% от средневзвешенной доходности государственных облигаций. В Чили управляющие гарантируют доходность в зависимости от типа выбранного фонда, но не ниже 2% средневзвешенной реальной доходности за предыдущие 36 месяцев. В Германии пенсионные фонды гарантируют ставку доходности в размере 2,25% к дате выхода на пенсию. В Венгрии пенсионные фонды гарантируют, что доходность инвестиций будет не менее чем на 15% ниже доходности государственных облигаций. А в таких странах, как Австралия, Швеция, Эстония, Израиль, Мексика и Норвегия государство вообще не несет никаких гарантий по сохранности. Вот такой экскурс по разным странам.

Как же обстоит ситуация в нашей стране? Вопросом сохранности пенсионных накоплений в Казахстане озаботились еще 15 лет назад. Тогда на законодательном уровне были закреплены права вкладчиков на государственные гарантии в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты. Если говорить юридическим языком, первый пункт пятой статьи Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» гласит: «Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в размере фактически внесённых ОПВ, ОППВ с учётом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты».

Создание в 2013 году Единого накопительного пенсионного фонда также было обусловлено в первую очередь необходимостью защиты интересов вкладчиков. Существовавшие до этого частные пенсионные фонды зачастую управляли активами так, что в отдельные периоды на счетах вкладчиков отражалась отрицательная доходность. Частные НПФ ставили во главу угла не столько интересы вкладчиков, столько их владельцев.

В данный момент вложения вкладчиков аккумулированы у единого оператора, учредителем и акционером которого является Правительство. Республики Казахстан. Государственный пакет акций АО «ЕНПФ» находится в доверительном управлении Национального Банка. Управление пенсионными активами осуществляет Национальный Банк совместно с Советом по управлению Национальным Фондом. Пенсионные взносы вкладчиков инвестируются в различные финансовые инструменты на основе диверсификации, неукоснительно соблюдая баланс риск-доходность. Более сорока процентов активов размещаются в государственные ценные бумаги Республики Казахстан. Остальные – в крупные инвестиционные направления согласно инвестдекларации как в пределах страны, так и за рубежом – ценные бумаги квазигосударственных организаций, банков второго уровня, корпоративные облигации и другие финансовые инструменты.

По законам рынка доходность от инвестирования может быть как выше, так и ниже уровня инфляции. В связи с этим возникает разница между реальными пенсионными накоплениями (которые складываются из взносов и дохода с учетом уровня инфляции) и суммой внесенных пенсионных взносов. Если инвестиционный доход оказывается ниже инфляции, разница выплачивается получателям при наступлении права на пенсионные выплаты.

Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

Чтобы претендовать на гарантии от государства, необходимо обратиться с заявлением в Межведомственный расчетный центр социальных выплат Государственной корпорации «Правительство для граждан» по месту проживания. Для каждого индивидуально по специально разработанной методике будет произведен расчет, и человек получит выплату на свой банковский счет, если она ему действительно положена.

Выплата разницы (государственной гарантии) представляет собой единовременную выплату за счёт средств государственного бюджета и определяется как разница между суммой фактически внесённых обязательных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений в ЕНПФ на момент приобретения права на пенсионные выплаты.

Если уровень инвестиционного дохода превышает допустимый уровень по инфляции, то вкладчику не выплачивают госгарантии.

Таким образом, в Казахстане на сегодняшний день предусмотрены все возможности сохранения пенсионных вкладов граждан. Только за 2017 год казахстанским пенсионерам в качестве государственных гарантии было выплачено 12,8 млрд тенге. Учитывая, что подобные гарантии не предусмотрены даже в развитых стран, многие эксперты считают казахстанскую пенсионную ситему прогрессивной и справедливой.

Чтобы граждане могли более подробно получить информацию о своих пенсионных накоплениях, о состоянии своих счетов, ЕНПФ регулярно проводит Дни открытых дверей, предусмотрены консультации через сайт, call-центр, аккаунты Фонда в социальных сети. Для большего охвата населения во всех региональных филиалах ЕНПФ проводятся выездные презентации на предприятиях и в организациях. Все эти меры призваны улучшить качество работы Фонда, обеспечить прозрачность, что,в конечном итоге, должно способствовать повышению доверия казахстанцев к пенсионной системе страны.