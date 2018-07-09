Трехлетний ребенок сгорел в автомобиле в Сарыагашском районе

Сразу четыре дома загорелись в Сарыагашском районе, также в одном из дворов обнаружили тело ребенка в авто.

Шестого июля произошла трагедия в Туркестанской области, погиб трехлетний малыш при возгорании машины.

«В 13:23 на поступило сообщение из Сарыагашского района о том, что в поселке Жемисты по улице Ауезова произошел пожар в четырех домах. Под навесом одного из домов произошло загорание машины «ВАЗ-2106», внутри автомобиля обнаружено тело ребенка 2015 года рождения без признаков жизни. Обстоятельства гибели выясняются», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Площадь сгоревших 3 домов составляет 436 кв.м., в четвертом доме горела крыша, площадь составила 96 кв.м. Пожар локализован в 14:43, ликвидирован полностью в 16:03.

На месте происшествия работали 17 сотрудников и 3 единицы техники Службы пожаротушения, оперативно-следственной группы РУВД Сарыагашского района.

Татьяна Корякина