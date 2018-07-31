Туркестанская и Ташкентская области создадут общее туристическое направление.

Туроператоры Туркестанской области и Республики Узбекистан договорились о совместном участии на Международных выставках на одном стенде. Помимо этого были достигнуты договоренности об открытии автобусного туристского маршрута Туркестан-Ташкент, Ташкент-Туркестан.

Данное соглашение было достигнуто в рамках прошедшего в Ташкенте мероприятия «WorkShop — Туризм на Шелковом пути».

В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Е.Тасжуреков, руководство Госкомтуризма Республики Узбекистан, представители туристского бизнеса обеих стран.

Наряду с этим, в ходе «WorkShop — Туризм на Шелковом пути» была проведена презентация туристского потенциала Казахстана и Узбекистана, представлена подробная информация о возможностях совместного развития новых и современных туристских направлений, включая комбинированных туров по Шелковому пути. Также были проведены «B2B» встречи между компаниями Казахстана и Узбекистана в сфере туризма, включая представителей туристских компании, гостиниц и медицинских учреждений.

По итогам мероприятия были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между туркомпаниями двух стран. Партнеры договорились о разработке новых турпродуктов, охватывающих туристские центры и потенциальные возможности двух стран.

Вместе с тем, посетителей встретила экспозиция, в которой представлено 16 фоторабот, на которых изображены достопримечательности, обычаи и игры казахского народа.