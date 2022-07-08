8 фактов о столице Казахстана, которые вы могли не знать

Сегодня столица Казахстана отмечает свой очередной День рождения. Этот день является государственным праздником и выходным днем для всех казахстанцев.

Предлагаем вашему вниманию подборку интересных фактов о столице нашей страны.

1. 95-киллограммовый флаг.

Казалось, бы струящаяся ткань не может быть такой тяжелой. Но как говорится, размер решает все. В самом сердце Казахстана развевается самый большой флаг нашей республики. Его размер – 15х30 метров, а вес составляет 95 килограммов. Высота флагштока – 111 метров. 3-4 раза в месяц флаг меняют, в зависимости от погодных условий. Если дует порывистый ветер не менее восьми метров в секунду, флаг снимают с флагштока.

2. ТРЦ «Хан Шатыр» вошёл в книгу рекордов Гиннеса как самое большое в мире здание шатровой формы.

Здание занимает 10 гектаров земли и входит десятку лучших мировых экозданий по версии российского журнала Forbes. Тент покрыт специальным полимерным материалом, который весит в 100 раз меньше стекла и пропускает ультрафиолет, создавая внутри искусственный климат. Архитектор сооружения – британец Норман Фостер, построивший Millennium Bridge в Лондоне и крупнейший аэропорт мира в Пекине.

3. Мальдивы в Нур-Султане.

А еще любители понежиться мальдивским песком, могут смело посетить круглогодичный пляж в столице Казахстана. На верхнем этаже торгово-развлекательного центра Хан-шатыры расположился пляжный курорт с тропическим климатом, растениями и температурой +35 зимой и летом. А изюминка пляжа- белоснежный песок, специально привезенный из Мальдивских островов.

4. Самый удаленный океанариум

Именно в Астане находится океанариум, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса: от развлекательного центра «Думан» до ближайшего океана — 3000 километров. Можно было еще наградить его обитателей премией «Самый сдержанный пассажир»: такое расстояние преодолеть, чтобы посетителей радовать!

5. Лифты в «Пирамиде» движутся по наклонной.

А вы знали что у Дворца мира и согласия подвижный каркас? В сильный мороз Дворец мира и согласия может сжиматься до 6 сантиметров. А подняться наверх можно в прозрачном лифте, который едет внимание! не вертикально, а под углом в 60 градусов. В мире такие лифты есть только в Эйфелевой башне и в отеле «Люксор» в Лас-Вегасе.

6. Мечеть с Кораном

Помимо того, что мечеть Хазрет Султан является самой большой в Центральной Азии, она еще и хранит великую реликвию всех мусульман — точную копию исламской рукописи «Коран Османа», изготовленную из серебра 999 пробы.

7. Самый большой театр

Разумеется, речь об Astana Opera, на территории (64 000 кв. м) которой могло бы разместиться 9 стадионов «Астана-Арена» (7 140 кв. м).

8. Самый большой в мире бешбармак.

Его приготовили в столице в 2015 году. Вес национального блюда составил 736,5 килограмма — это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. Для приготовления столь гигантского бешбармака понадобилось 800 кг мяса, 14 мешков лука и 300 кг теста.