В Казахстане упростили процедуры в сфере технического обследования недвижимости и перепланировки

Как отметил директор «Центра по недвижимости» филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Бахыт Абишев, раньше, чтобы произвести перепланировку внутренней стены толщиной более 5 сантиметров, необходимо было согласование уполномоченного органа (архитектура, ГАСК), без которого услуга по техобследованию не оказывалась. Теперь узаконение требуется исключительно в случаях перепланировки капитальных перегородочных стен. Это значительно сокращает административные барьеры и затраты услуго-получателей, сообщает kp.kz

По его словам, изменения коснулись и получения технических паспортов на новые строения и технологии технического обследования.

— Изменения не только позволяют значительно упростить процедуру оформления недвижимости, но и сокращают сроки введения в эксплуатацию. А внедрение в ближайшем будущем новых технологий в техобследовании значительно снизит срок изготовления техпаспорта, поскольку техники будут вносить замеры сразу в планшет и моментально передавать в электронной форме в офис, — поделился Абишев.

Так, если раньше для техобследования жилья нужно было дождаться его чистовой отделки, то сейчас собственники смогут заказать его для недвижимости в черновой отделке. Как считают в госкорпорации, изменение процедур в сфере технического обследования объектов недвижимости значительно снизит административные барьеры и повысит качество оказания государственных услуг.