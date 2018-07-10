По статистике, самые плохие показатели за этот период были у Южно-Казахстанской и Алматинской областей – по четыре умерших роженицы, пишет informburo.kz

23 случая материнской смертности зарегистрировано в Казахстане за пять месяцев 2018 года, сообщает Министерство здравоохранения РК.

Чаще всего трагедии фиксировали в Южно-Казахстанской и Алматинской областях. В каждой из них при родах скончалось по четыре женщины, уточнили в ведомстве.

По две женщины скончались в перинатальных центрах Карагандинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. По одной смерти рожениц зафиксировали в Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях.

Ещё три женщины скончались в Алматы.

Несмотря на то что за первые пять месяцев Астана показывает хорошую статистику (ноль смертей), в июне-июле этого года в первом перинатальном центре умерло три роженицы. В 2017 году в столичных роддомах скончалось две женщины.

За весь 2017 год количество умерших рожениц достигло 49 по всему Казахстану. Это 0,012% от общего количества рожавших женщин (390 069 родов).

В 2017 году большинство женщин умерло при родах в Южно-Казахстанской области. За 2017 год в этом регионе было зарегистрировано 11 случаев материнской смертности. Чуть меньше в Алматинской области – семь скончавшихся за этот же период. В ВКО четыре случая.

По три женщины в 2017 скончались в роддомах Жамбылской, Атырауской и Карагандинской областей. В Костанайской, Акмолинской, Мангистауской и Павлодарской областях зарегистрировано по два случая материнской смертности. В СКО, ЗКО и Актюбинской области – по одному.

Единственный регион, где в 2017 году не умерла ни одна роженица – Кызылординская область.

В Алматы в прошлом году зарегистрировано пять случаев материнской смертности.

За две недели в перинатальном центре №1 Астаны скончались три роженицы. Последний случай с летальным исходом произошёл 2 июля, ещё две женщины скончались 21 и 25 июня. По всем трём случаям работает независимая комиссия с привлечением ведущих экспертов.

Всех беременных, которых привезли в перинатальный центр №1, распределили по другим медучреждениям. Приём рожениц в ПЦ 1 до 13 июля проводиться не будет.

По информации заместителя руководителя департамента общественного здоровья Сархат Бейсеновой , сейчас в перинатальном центре проводится эпидемиологическое расследование, но говорить об инфицировании пока не приходится. По её словам, в мае лабораторные исследования показали, что все нормативы были соблюдены.

Перинатальный центр №1 ежегодно принимает порядка 12 тысяч родов. За последние два года не наблюдалось материнской смертности. Также в центре проводят 5000 сложнейших операций.