В сфере здравоохранения по Южно-Казахстанской области за 10 месяцев 2018 года достигнут ряд ключевых показателей.

Показатель общей смертности в Туркестанской области (3,8) снижен на 2,6% (по сравнению с 10 месячным показателем 2017 года

Показатель материнской смертности также снижен на 4,2% для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель составил -12,2.

По младенческой смертности по сравнению с прошлым годом показатель снизился на 16,2% и составил — 8,6 (2017г. 10 месяцев – 10,0).

Показатель смертности от туберкулеза -1,1 (2017г. За 10 месяцев – 1,2). Показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 9,0%.

Смертность от болезней системы кровообращения-95,8 (2017г. 10 месяцев-108,8). Показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 13,5%.

Показатель смертности от злокачественных новообразований -37,7 (2017г. 10 месяцев -39,6) (норма – 53,47). Показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 5,0%.

Сдерживание распространения ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6 (%) 0,08 (2017г. 10 месяцев-0,08). Показатель на одном уровне по сравнению с прошлым годом.

По кадровым ресурсам численность врачей по области составляет 4957, 25,4 на 10 тыс. населения. Численность среднего медицинского персонала составляет 17 669, 90,4 на 10 тыс. населения.

За 10 месяцев 2018 года на областном уровне прошли повышение квалификации 4350 специалистов, на республиканском уровне 1716 специалистов. Кроме того, 63 специалиста прошли стажировку в зарубежных клиниках. (Москва, Казань, Минск, Санкт-Петербург, Новосибирск)

В области дефицит врачей по специальностям – 135. (По области – 22,25, город-21,25, район-91,5).

По информатизации здравоохранения городскими и районными центрами созданы 100% доступа к интернету, в сельских округах районного центра планируется обеспечить доступ к сети интернет до 100% к 2021 году.

В Туркестанской области 38 медицинских организаций подключены к медицинской информационной системе, что составляет 100%.