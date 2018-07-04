Пожар произошел в здании санатория «Арман» в Сарыагаше, передает пресс-служба областного ДЧС. Загорелись три номера.

Информация о пожаре в четырехэтажном здании санатория поступила 4 июля в 18.54.

«Произошло загорание в трех номерах. Возгорание началось на втором этаже, затем огонь перешел на третий и четвертый этажи с переходом на кровлю здания», — сообщили в ДЧС.

Расстояние от пожарной части к месту вызова составляет четыре км. Первое подразделение с ОП-25 прибыло к месту пожара в 19.00.

«Предварительная площадь пожара составляет 380 квадратных метров. Пожар локализован в 20.00 и полностью ликвидирован в 21.15. Жертв и пострадавших нет, эвакуированы 124 человека», — добавили в пресс-службе областного ДЧС.

На месте происшествия были задействованы 25 человек личного состава и семь единиц техники пожарных подразделений Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.