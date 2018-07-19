В семье 11-летнего мальчика из Шымкента, на которого в подъезде напал педофил, случилось горе. От сердечного приступа умер его отец. Мужчине было всего сорок лет и, по словам родных, он не справился с переживаниями, сообщает informburo.31.kz

Рассказывает бабушка мальчика:

– Через неделю после произошедшего скончался зять – отец ребенка. Не выдержало сердце. Никому не желаю такого.

– Он в семье был единственным кормильцем?

– Да.

На 11-летнего мальчика педофил напал в подъезде. Преступление зафиксировала камера наблюдения. Мужчину сразу задержали. Сейчас он в СИЗО. Ребенку пришлось опознать его на очной ставке. Во время этой процедуры с ним были психологи. Что касается его семьи, то после смерти отца мать осталась одна с тремя детьми, и сейчас она ждёт четвёртого. Результаты экспертизы пока не готовы, но мама и бабушка мальчика требуют максимального наказания для педофила. Однако принятая в Казахстане химическая кастрация пока существует только на бумаге. По данным Генеральной прокуратуры, еще ни одному педофилу эту процедуру не провели. Причина в том, что нет четкого правового регламента. С ребенком же сейчас продолжают работать психологи. Они советуют не травмировать ребенка встречами с преступником.

ГУЛЬЖАН ВЕРОЦКАЯ, психолог:

– По возможности лучше не встречаться с этим человеком, и ребенка к таким встречам надо готовить. Эта подготовка состоит из нескольких этапов, это не один день. Возможно, несколько недель.