Жители многоэтажных домов Шымкента этой зимой рискуют остаться без тепла. Причиной тому может стать отсутствие договоренности горожан со спецкомпаниями о проведении опрессовочных работ, сообщает 24.kz

Впоследствии в каждом из этих домов, а их более тысячи, могут возникнуть аварийные ситуации. Подготовка Шымкента к новому отопительному сезону идет полным ходом. Но только в тех домах, жители которых позаботились об обслуживании внутридомовых сетей. На сегодняшний день в мегаполисе к получению тепла готовы лишь 372 многоэтажки. Всего их в городе 1848.

Аскар Булешев, начальник отдела ГКП «Куатжылуорталык-3»: — В городе у нас очень много бесхозных домов. Это значит, что их никто не обслуживает, никому дела нет до этих домов. Я бы попросил районные акиматы поддержать и принять участие в подготовке этих домов к отопительному сезону. Очень много — это 1200 домов или 65% всех многоэтажек города.

Как утверждают тепловики, жители этих домов заботиться о своих внутридомовых сетях не торопятся. Берутся за голову только после возникновения аварийных ситуаций. А такие возникнут, уверяют специалисты.

Аскар Булешев, начальник отдела ГКП «Куатжылуорталык-3»: — В апреле-мае мы проводили опрессовочные работы магистральных и внутриквартальных сетей. Из них было выявлено 162 порыва и устранено 70. Избежать таких последствий можно. Необходимо лишь подписать договор на обслуживание тепловых сетей. В городе работают 13 профильных компаний.

Плата небольшая, всего 6 тенге за квадратный метр жилья. Помимо опрессовки, специалисты проводят замену внутриквартальных сетей. Только за этот год коммунальщики планируют заменить 30 километров трубопроводов.

Для тех, кто отапливает свои жилые дома и административные здания углем, с твердым топливом проблем не будет. Ответственные за грузоперевозки железнодорожники планируют доставить в регион 1 миллион 300 тысяч угля.

Абилькасым Айдаров, главный инженер АО «Жүк тасымалы»: — Уже 510 тысяч тонн угля привезли. Это почти половина. Для государственных учреждений нам необходимо 177 тысяч тонн. А коммунальные и хозяйственные организации получат 106 тысяч тонн угля. Остальное для населения. Полностью подготовка к отопительному сезону завершится к 20 сентября. А тепло в дома и бюджетные организации поступит с наступлением первых холодов.