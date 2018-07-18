Вечером 16 июля в микрорайоне «Достык» города Шымкента хозяин земельного участка стрелял в подростка, пасшего овец.

Землевладелец не разрешил ему пасти овец на своей земле. Подросток проигнорировал замечание.

Тогда хозяин земли возвратился на дорогой машине с ружьем и открыл стрельбу. Жизнь раненного подростка спасли врачи, извлекли из его тела несколько пуль.

По горячим следам стрелявшего удалось задержать. Как сообщили в ДВД Туркестанской области, начато досудебное расследование. Действия стрелявшего классифицированы как «хулиганство».