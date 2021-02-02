Инспекторы роты №1 полка патрульной полиции Департамента полиции Шымкента во время несения службы остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения.

У водителя автомобиля Mercedes не было при себе документов. В ходе осмотра автомашины в багажнике полицейские обнаружили и изъяли охотничье ружьё.

Водитель был доставлен в полицию, а автомобиль водворен на штрафстоянку.

«После проведения проверки по данному факту гражданину будет дана правовая оценка», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.