Его задержали туркестанские полицейские.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что у нее пропали шесть лошадей и три коров. Со слов потерпевшей, она передала животных пастуху на выпас, однако последний их не вернул.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”. Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу и приступили к розыску подозреваемых, сообщает, сообщает ДП Туркестанской области

В результате оперативно-розыскных полицейские Ордабасинского РОП задержали подозреваемого, работающего пастухом, по месту жительства. Задержанного доставили в районный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следствием установлено, что подозреваемый незаконно присвоил доверенных ему на выпас трех коров и продал за 400 тысяч тенге, а деньги потратил на собственные нужды. Остальных лошадей потерпевшей пастух выгнал на дальние пастбища и оставил без присмотра. Общая сумма ущерба, нанесенная сельчанке, составила около 3,5 миллионов тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина взят под стражу. Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.