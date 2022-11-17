Пастух со стадой овец заблудился в густом тумане

Заблудившегося из-за непогоды пастуха со стадой овец нашли полицейские Туркестанской области.

Около 10 часов ночи в дежурную часть Сауранского РОП обратился житель областного центра. Мужчина сообщил, что не может найти пастуха и отару овец, которые находились на пастбище в 10-15 км. от села Майдантал. Проливные дожди и туман затруднили поиски и мужчина обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка сразу же зарегистрировали данный факт и выехали на поиски. Искали пропавшего пастуха и отару круглые сутки. На следующий день полицейским удалось найти их.

Как рассказал пастух, из-за ухудшения погоды во время выпаса скота, он заблудился. Мужчина не смог найти дорогу обратно и ушел с отарой овец в другую сторону. Пастух поблагодарил всех, кто искал его и помог вернуться домой.