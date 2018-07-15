Профессия пожарного и спасателя — это сплошной стресс. Вот почему большую роль в профессиональной деятельности пожарных играет психологическая подготовка. Ничто человеческое и им не чуждо, в том числе и суицидальные настроения.

В Шымкенте в городских и районных пожарных частях служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ прошли круглые столы по вопросу профилактики суицида.

Профилактика и недопущения суицида, повышение уровня профессиональной компетентности личного состава в вопросах организации работы психологического сопровождения — таковы были темы, которые обсуждались участниками круглого стола. Для проведения разъяснительной работы о недопустимости суицида на заседание пригласили специалистов центра здорового образа жизни, психологов, настоятеля мечети.

В пожарной части №4 города Шымкент была организована встреча с имамом мечети «Смайл ата» Маметовом Абдикадыром и специалистом центра здорового образа жизни города Шымкент Мадиной Мамертаевой. В беседе имам мечети особо отметил, что самоубийство с точки зрения ислама греховно и делать этого ни в коем случае нельзя.

А во время встречи со специалистом центра здорового образа жизни Толебийского района, которая состоялась в пожарной части №5, прошел тренинг среди личного состава.

Во время встреч с психологом присутствующие размышляли о роли семьи, общества и средств массовой информации в профилактике суицида. Особое внимание уделили обсуждению факторов риска, вызывающих суицидальное поведение. Участники встречи обсудили ряд проблем, среди которых назвали правонарушения, неблагоприятные семейно-бытовые отношения, влияние псевдокультур, которые меняет ценностную ориентацию людей.