Каким стал прошедший день в Шымкенте. ДТП и пожар — хроника дня.

В Шымкенте по Темирлановскому шоссе было зарегистрировано крупное ДТП. Здесь, в районе рынка «Алаш», столкнулись сразу три авто. Причиной столкновения стал пешеход, который переходил дорогу в установленном месте. Водитель, увидев пешехода на зебре, затормозил. В этот момент в заднюю часть авто въехала одна, а потом и вторая автомашина.

Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Водители и сам пешеход не пострадали, кому придется восстанавливать поврежденные машины, придется выяснять инспекторам ДПП.

В тот же день в Шымкенте был зафиксирован и наезд на пешехода. Данное происшествие произошло по улице Аль-Фараби. Водитель автомашины «Митсубиси галанта» сбил переходившего в установленном месте 19-летнего пешехода. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пострадавшего в БСМП. По словам местных жителей подобные случаи на этом отрезке дороги не редкость.

И еще одно происшествие произошло в Шымкенте в этот день. На пульт 101 противопожарной службы поступило сообщение о возгорании сухой травы вдоль Алматинской трассы. Данное происшествие произошло в ночь с 26 на 27 июля. Прибывшие на место пожарные расчеты — 10 человек личного состава и две единицы спецтехники — установили, что горит сухая трава, с опасностью распространения пламени на стоящий рядом загон для скота. Благодаря слаженным действиям, пламя удалось локализовать в считанные минуты. Сейчас устанавливаются причины возникновения огня.