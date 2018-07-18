Арка-вход Шымкентского дендропарка закрыта на реконструкцию.

Отдыхающие и занимающиеся спортом на свежем воздухе горожане и гости мегаполиса заходят в Дендрологический парк с запасного входа.

Зоя, уроженка Шымкента: «Я приехала из Санкт-Петербурга. Вчера была на экскурсии, нам рассказали, что дендропарк был заложен горожанами в 1978 году. После услышанного я захотела посетить зону отдыха. Пришла вот с мамой отдохнуть. Я раньше жила в Шымкенте».

Житель мкрн. Нуртас: «Как приходим сюда, всегда вспоминаем Асанбая Аскарова. Спасибо ему, прекрасная зона отдыха. Дышится хорошо, мы здесь занимаемся спортивной ходьбой».

Вскоре дендропарк станет еще краше, — обещает руководство и подрядчики, занятые строительными работами. Ведь в следующем году любимому месту отдыха на свежем воздухе, модных нынче фотосессий и прогулок влюбленных, исполняется 40 лет.

Сейчас в огромном парке проводятся работы по обновлению фасада. У входа меняют плитку и освещение. Буквы в названии дендропарка напишут на латинице. Благоустройство коснется и Аллеи молодоженов.

Беговая и пешеходная дорожки на берегу озера тоже преобразятся.

Бейбит Мошкалов, и.о. директора ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк»: «По просьбе горожан мы расширяем автостоянку, расположенную вдоль улицы Байдибек би на 300 метров. Заборы будут передвинуты на территорию дендропарка, естественно все зеленые насаждения на этом участке будут пересажены. Также со стороны улицы Байтурсынова будет еще один вход. Здесь будет построена еще одна арка, будет стоянка на сто автомашин. Дорога через этот вход будет также благоустроена».

Еще одно новшество: на территории дендропарка будут установлены точки безопасности. Это на тот случай, если кому-то из отдыхающих станет плохо, возникнет пожар, либо другая внештатная ситуация. По сигналу спецслужбы прибудут на место и окажут необходимую помощь. После реконструкции посетители дендропарка смогут любоваться и на звезды.

Бейбит Мошкалов, и.о. директора ГККП «Шымкентский государственный дендрологический парк»: «Учитывая, что в дендропарке отдыхает в большинстве молодежь, здесь будет вай-фай, будут построены спортивные площадки, установлены шахматные столы. Будет площадка с телескопом, откуда все желающие могут любоваться звездами».

На благоустройство потратят 200 миллионов тенге. Реконструкцией занимаются две подрядные организации. Они обещают завершить работы до ноября.

Дендропарк представляет собой уникальный объект, в котором произрастают более шестисот видов древесных и кустарниковых пород травянистых растений, представляющих флору самых различных географических зон мира.