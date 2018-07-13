С начала года уже обновлены 31,2 км сети, установлены 4 трансформатора. Поэтапная модернизация реализуется районным филиалом ТОО «Оңтустік Жарық Транзит».

Общая длина электрических сетей в районе составляет — 1342,8 км. Из них 828,3 км находятся в удовлетворительном состоянии.

После поэтапной модернизации сетей 32 населенных пункта г. Ленгер и 10 сельских округов, а значит 10 240 жителей, будут обеспечены качественной электроэнергией.